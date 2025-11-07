Командир Харитон: солдат ВСУ по ошибке зашел на позиции ВС РФ в поисках спичек
Российские военные в ЛНР взяли в плен украинского солдата, по ошибке вышедшего на позиции ВС РФ в поисках спичек. Об этом ТАСС рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон.
По его словам, солдат ВСУ подошел к российскому наблюдательному пункту и попросил спички.
«И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: "Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора". "Да нет, ты уже пришел"», — поделился командир роты.
Харитон уточнил, что инцидент произошёл в 2023 году. С тех пор российские бойцы брали в плен и других украинских военнослужащих, включая раненых, оставленных своими же товарищами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.