Командир Харитон: солдат ВСУ по ошибке зашел на позиции ВС РФ в поисках спичек

07 ноября 2025, 08:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные в ЛНР взяли в плен украинского солдата, по ошибке вышедшего на позиции ВС РФ в поисках спичек. Об этом ТАСС рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным Харитон.





По его словам, солдат ВСУ подошел к российскому наблюдательному пункту и попросил спички.





«И мы понимаем, что этот человек не из российской армии, и он понимает, что он ошибся. Он говорит: "Ну ладно, ребята, я пошел, мне пора". "Да нет, ты уже пришел"», — поделился командир роты.