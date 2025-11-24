«Треугольник смерти»: Хирург раскрыла опасное последствие выщипывания волос в носу

24 ноября 2025, 13:57

Лор-хирург Фармер: Выщипывание волос в носу может спровоцировать сепсис

Фото: iStock/FabrikaCr

Лор-хирург Тоня Эл Фармер предупредила о серьезных рисках, связанных с выщипыванием волос в носу. Об этом пишет издание Daily Mail.