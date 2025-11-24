«Треугольник смерти»: Хирург раскрыла опасное последствие выщипывания волос в носу
Лор-хирург Тоня Эл Фармер предупредила о серьезных рисках, связанных с выщипыванием волос в носу. Об этом пишет издание Daily Mail.
По ее словам, эта привычка может привести к опасным инфекциям, так как нос находится в так называемом «треугольнике смерти».
Этот участок лица содержит кровеносные сосуды, которые связаны с глубокими структурами мозга. Травмы кожи в этой зоне могут открыть путь для инфекции. Особенно опасны золотистый стафилококк и стрептококки, которые обитают на коже. Если они попадут в кровь, это может вызвать отек, покраснение и даже более серьезные последствия.
Фармер отметила, что инфекция способна привести к сепсису или тромбозу. Опасность исходит не только от выщипывания волос. Выдавливание прыщей, порезы и прокалывание носа также могут вызвать проблемы.
Врач призывает избегать действий, которые могут повредить кожу в этой чувствительной области. Бережное отношение к своему здоровью поможет избежать серьезных последствий.
