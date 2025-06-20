Врачи вшили бойцу СВО руку в живот с конкретной целью

20 июня 2025, 20:21

В Красноярске бойцу СВО вшили руку в живот для восстановления после ожога

Фото: Istock/Svitlana Hulko

Врачи красноярской Краевой клинической больницы провели необычную операцию российскому военнослужащему. Об этом сообщает «Российская газета».





По предоставленным данным, во время одного из боев в зоне спецоперации загорелся бронетранспортер, внутри которого находился российский солдат. Бойцу удалось выжить, но он получил серьёзные ожоги кистей обеих рук.



Чтобы восстановить сильно деформированную правую конечность, врачи прибегли к методу «итальянской пластики».

«Нам пришлось, так сказать, вшить руку пациента ему в живот, чтобы получить избыток здоровых тканей. Эти ткани в течение четырех недель должны прижиться, а позже мы сделаем второй этап операции — разъединим конечность с животом, убрав «питающую ножку», — объяснил хирург Иван Владимиров.