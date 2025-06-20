Врачи ДРКБ Татарстана рассказали, из-за чего калечатся дети

20 июня 2025, 19:04

Фото: iStock/Golfcuk

Во время летних каникул растет число случаев детского травматизма. О том, с какими травмами оказываются в больницах дети, рассказали врачи ДРКБ Татарстана в беседе с «Татар-информ».





По словам врачей, одна из самых частых причин травм — катание на электросамокатах и велосипедах без шлема. Особенно опасно, когда на одном транспортном средстве катаются двое или трое детей.





«Легкими травмами здесь не отделаться», — отметил травматолог-ортопед Руслан Хасанов.