Врачи ДРКБ Татарстана рассказали, из-за чего калечатся дети
Во время летних каникул растет число случаев детского травматизма. О том, с какими травмами оказываются в больницах дети, рассказали врачи ДРКБ Татарстана в беседе с «Татар-информ».
По словам врачей, одна из самых частых причин травм — катание на электросамокатах и велосипедах без шлема. Особенно опасно, когда на одном транспортном средстве катаются двое или трое детей.
«Легкими травмами здесь не отделаться», — отметил травматолог-ортопед Руслан Хасанов.
Еще одним опасным транспортным средством для детей являются питбайки. С апреля этого года в ДРКБ Татарстана поступило 24 человека с травмами, которые были получены в авариях на мини-мотоциклах.
Медики призывают родителей не оставлять детей без присмотра на батутах. Удар при падении может стать причиной компрессионного перелома позвоночника, а восстановление займет около года, констатировали врачи.