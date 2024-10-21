Зеленский: Мы создали буферную зону у в Курской области

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании буферной зоны на территории Курской области. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы организовали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил Зеленский, комментируя атаку на Курскую область.
Он также добавил, что украинские войска, по его словам, продолжают удерживать захваченные территории.
Ранее сообщалось, что российские военные готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области. Поступила информация, что российская армия освободила от украинских военных хутор Колмаков. Он находится в семи километрах от Суджи. Также ВС РФ взяли хутор Дмитрюков, где сейчас российские морпехи проводят зачистку от боевиков.
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