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Вооруженные силы Украины начали использовать снятые с памятников танки из-за дефицита вооружения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал глава региона.Он отметил, что российская артиллерия на Херсонском направлении занимает доминирующую позицию в контрбатарейной борьбе и эффективно уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ.
Ранее сообщалось, что Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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