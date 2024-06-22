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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Врио губернатора Курской области Смирнов: над регионом сбиты шесть ракет ВСУ

Врио губернатора Курской области Смирнов: над регионом сбиты шесть ракет ВСУ

22 июня 2024, 16:06
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.


Об этом он написал в своём телеграм-канале. После этого была отменена ракетная опасность, действовавшая на территории Курской области больше часа. Ранее две другие ракеты были сбиты в других районах области: Суджанском и Беловском.

Врио губернатора также напомнил жителям, что в случае обнаружения обломков к ним не следует подходить и, тем более, трогать их. Необходимо немедленно сообщить о находке в экстренные службы. Части ракет могут представлять опасность даже после сбития, напомнил Алексей Смирнов.

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#опасность
#ракеты
#курская область
#пво
ВКС России атаковали порт Одессы баллистическими ракетами Х-59
22 июня 2024, 16:36

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Российская армия нанесла мощный удар по портовой инфраструктуре одесского порта. Авиация Военно-космических сил России атаковала баллистическими ракетами Х-59 важнейший стратегический объект противника.
Как сообщают журналисты телеграм-канала «Военная хроника», групповая комбинированная атака проводилась российскими войсками ночью и утром 22 июня. Целями стали объекты военной и энергетической инфраструктуры на территории пяти подконтрольных Киеву регионов.

В числе важнейших целей был обозначен военный аэродром Староконстантинов, по которому выпустили порядка семи ракет класса Х-101. Также в результате российских ударов были разгромлены топливные склады ВСУ в Николаевской области и поражена военная техника противника на Харьковском направлении.

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Экс-офицер США стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ — видео
РЕН ТВ: экс-офицер армии США Беннет стал свидетелем обстрела Белгорода Украиной
22 июня 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ стал отставной офицер американской армии Скотт Беннет. Об этом сообщает РЕН ТВ. По словам Беннета, НАТО бьет по обычным гражданам.
«Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски», – сказал он.

Беннет сам был около укрытия, показывая происходящее во время очередной атаки. На кадрах видно жителей, которые направляются в убежище. Особенно выделяются женщины и дети. Ранее российский президент Владимир Путин называл атаки на Белгород со стороны украинских боевиков актом агрессии. Неонацисты били дальнобойным оружием.



Украина каждый день обстреливает приграничные регионы России. В частности, территорию Белгородской области и ее администрацию.

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Минобороны: Украина потеряла боевую бронированную машину Senator
22 июня 2024, 14:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

О потере боевиками ВСУ канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило Минобороны России. Кроме того, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» ВС РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике», – уточнили в ведомстве.

Также украинские неонацисты лишились четырех машин, британской гаубицы FH-70, американской гаубицы М198, а также станции для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Руководство РФ предлагает киевскому режиму мирные переговоры, но для этого Украина должна выполнить ряд условий. В Киеве предложения считают обманом.

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Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику
22 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

На станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с ТАСС он уточнил, что на станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Погрузка военной техники на них уже началась. Постоянно прибывают новые единицы, добавил Лебедев. По словам подпольщика, украинские военные приезжают на станцию на гражданских автобусах.

Ранее Лебедев рассказывал о мощном взрыве в районе военного аэродрома в городе Луцк на западе Украины. Он отметил, что на этом объекте находятся подземный бункер, арочные укрытия для военных самолётов и два склада горюче-смазочных материалов. В самом городе повреждены две электроподстанции, из-за чего наблюдаются сбои в подаче электричества.

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#военные
#украина
#киев
#техника
#станция
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В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ
22 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Взрыв произошел на тепловой электростанции в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что про прилеты информации не было. Подробности произошедшего неизвестны.
До этого поступали сообщения о взрыве в районе авиагавани Луцка Волынской области Украины. Также сообщалось, что атака со стороны боевиков ВСУ на подстанцию «Радуга» в городе Энергодар нарушила функционирование объектов инфраструктуры Запорожской АЭС.

Кроме того, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщали о признаках военной активности вблизи ЗАЭС.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, защищая мирных граждан от геноцида со стороны киевских властей. Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на мирные переговоры.

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#россия
#украина
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#спецоперация
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Инфраструктура ЗАЭС нарушена из-за атаки ВСУ на подстанцию «Радуга»
22 июня 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по «Радуге» — единственной уцелевшей подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция. Из-за этого функционирование объектов инфраструктуры ЗАЭС нарушено.
Об этом в телеграм-канале станции сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По её словам, «Радуга» — вторая и последняя действующая в Энергодаре подстанция. Первая — «Луч» — накануне, 21 июня была уничтожена украинскими беспилотниками.

Яшина также рассказала, что электричество есть только в пятом и шестом микрорайонах Энергодара. То есть в результате удара ВСУ город частично обесточен.

«Без «Радуги» будет сложно», — считает директор по коммуникациям.

Она также добавила, что над городом продолжают летать украинские дроны. На ЗАЭС не работают транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения.

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#станции
#всу
#заэс
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Находящиеся в плену более двух лет морпехи ВСУ просят Зеленского обменять их
22 июня 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Военнопленные из элитной 36-й бригады морской пехоты ВСУ записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Они находятся в плену уже более двух лет.
Через корреспондента РИА Новости один из морпехов 36-й бригады Алексей Бошин попросил украинского президента обменять их, ведь бригада считается элитной. Он также напомнил, что взятые в плен в Мариуполе вместе с ними боевики националистического батальона «Азов»* были обменяны ещё осенью 2022 года.

По словам Бошина, они не ожидали, что будут оставаться в плену так долго. Им хочется вернуться домой, увидеть семьи, родных и близких. Морпех выразил общее мнение: видимо, они просто не нужны киевской власти, их бросили сначала на передовой, а теперь и здесь, в плену.

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Бывший советник Пентагона осудил насильственную мобилизацию в ВСУ отца-одиночки
22 июня 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор осудил насильственную мобилизацию украинского мужчины с маленьким ребёнком. Он назвал эту ситуацию ужасной.
Макгрегор осудил действия Зеленского и его окружения, а также военкомов, использующих такие методы мобилизации.

«Гестапо Зеленского похищает мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно», — написал отставной военный в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее солдат Вооружённых сил Украины, попавший в плен в Херсонской области, рассказал, что его мобилизовали против его воли, несмотря на то, что он был отцом-одиночкой. По словам военнопленного, ему не на кого было оставить маленького ребёнка, но сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) не посчитались с этим обстоятельством.

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#всу
#солдат
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Польская армия сообщила о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине
22 июня 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военные пережили «очень напряженную ночь» с 21 на 22 июня из-за взрывов на Украине. Об этом в социальных сетях сообщило командование Вооруженных сил Польши. Отмечено что сложности затронули польскую противовоздушную оборону, поскольку под ударом были украинские приграничные районы.
Истребители Польши, а также самолеты союзников подняли в воздух из-за так называемой «интенсивной активности» дальней авиации РФ.

Спустя пару часов они возвратились на базу из-за снижения угрозы ударов по приграничным территориям. Прошлой ночью на Украине два раза объявляли воздушную тревогу. Взрывы зафиксированы в Харькове, а также под Одессой и Львовом.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#новости
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