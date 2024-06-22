Врио губернатора Курской области Смирнов: над регионом сбиты шесть ракет ВСУ

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. После этого была отменена ракетная опасность, действовавшая на территории Курской области больше часа. Ранее две другие ракеты были сбиты в других районах области: Суджанском и Беловском.
Врио губернатора также напомнил жителям, что в случае обнаружения обломков к ним не следует подходить и, тем более, трогать их. Необходимо немедленно сообщить о находке в экстренные службы. Части ракет могут представлять опасность даже после сбития, напомнил Алексей Смирнов.
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Александр Бойцов