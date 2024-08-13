Врио губернатора Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна

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На защиту Курской области встала вся страна. Помощь и поддержку жители области получают из всех регионов России.
Об этом в своём телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Он уточнил, что со всей России присылают медикаменты, продукты, строительные материалы и другие необходимые вещи. В трудном положении поддержка страны особенно важна и актуальна, и она постоянно ощущается, написал врио главы региона.
Смирнов также добавил, что главы других российских регионов откликнулись на беду в первые же дни. Они размещали в своих городах и посёлках вынужденных переселенцев, оказывали материальную, техническую, кадровую и моральную поддержку. Значительную помощь оказал и федеральный центр.
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Смирнов также добавил, что главы других российских регионов откликнулись на беду в первые же дни. Они размещали в своих городах и посёлках вынужденных переселенцев, оказывали материальную, техническую, кадровую и моральную поддержку. Значительную помощь оказал и федеральный центр.
«Сила России — в нашем единстве. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!» — заключил Смирнов.
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Александр Бойцов