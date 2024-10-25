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ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее, в середине октября, стало известно об освобождении населённого пункта Левадное на северо-востоке Запорожской области. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».
По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.
В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.
Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
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По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.
В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.
Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.
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Анастасия Чинкова