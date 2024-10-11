ВС РФ эвакуировали из Угледара первую группу мирных жителей

Фото: РИА Новости
Российские военные вывезли освобожденного Угледара первую группу мирных жителей, сообщает ТАСС.
Отмечается, что людей перевезли в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас все эвакуированные находятся в полной безопасности.
Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако системы противовоздушной обороны справляется с этой задачей. Именно обстрелы города с украинской стороны привели к необходимости эвакуации мирного населения.
Глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.
Читайте также:
Во Франции рассказали о шоке ВСУ из-за потери Угледара
Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города
Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Напомним, накануне сообщалось, что украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако системы противовоздушной обороны справляется с этой задачей. Именно обстрелы города с украинской стороны привели к необходимости эвакуации мирного населения.
Глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.
Читайте также:
Во Франции рассказали о шоке ВСУ из-за потери Угледара
Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города
Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Элина Позднякова