ВС РФ форсировали Днепр и укрепились на плацдарме в районе Херсона

23 октября 2025, 01:25

Минобороны: ВС РФ укрепились на плацдарме в районе Херсона

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Российские войска успешно форсировали реку Днепр и захватили плацдарм на острове Карантинный в районе Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.





Согласно полученным данным, операцию провели разведчики и десантники группировки войск «Днепр». В результате удалось установить контроль над некоторыми крупными объектами. По словам военных, во время зачистки подавлены все известные ранее огневые точки и очаги сопротивления ВСУ на острове Карантинный.



«Подразделения ВСУ предприняли несколько контратак с использованием резервов, пытаясь вернуть утраченные позиции. Все атаки были отбиты, противник понес значительные потери и отступил» — заявили в пресс-службе группировки войск «Днепр».