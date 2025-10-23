ВС РФ форсировали Днепр и укрепились на плацдарме в районе Херсона
Российские войска успешно форсировали реку Днепр и захватили плацдарм на острове Карантинный в районе Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно полученным данным, операцию провели разведчики и десантники группировки войск «Днепр». В результате удалось установить контроль над некоторыми крупными объектами. По словам военных, во время зачистки подавлены все известные ранее огневые точки и очаги сопротивления ВСУ на острове Карантинный.
«Подразделения ВСУ предприняли несколько контратак с использованием резервов, пытаясь вернуть утраченные позиции. Все атаки были отбиты, противник понес значительные потери и отступил» — заявили в пресс-службе группировки войск «Днепр».В настоящее время осуществляется закрепление достигнутых позиций, установка инженерного оборудования и минирование подходов к занятому плацдарму. Проводятся мероприятия по стабилизации фронтовой линии и обеспечению бесперебойного снабжения подразделений. В планах командования как можно скорее развить успех и расширить плацдарм.