Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и двое пострадали после удара ВСУ по Валуйскому округу Белгородской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате удара беспилотником по автомобилю в населенном пункте Кукуевка погиб мужчина. Кроме того, два мирных жителя госпитализированы в Валуйскую ЦРБ с осколочными ранениями.
Губернатор выразил слова соболезнования родственникам погибшего и добавил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Обломки летательных аппаратов упали на один из жилых домов в Батайске, из-за чего повреждения получила 131 квартира.
