Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области

23 октября 2025, 01:09

Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате атаки ВСУ

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Один человек погиб и двое пострадали после удара ВСУ по Валуйскому округу Белгородской области. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.