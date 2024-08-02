Разгром ВСУ на Покровском направлении и продвижение ВС РФ к Торецку: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России громит врага на Покровском направлении, зачищает Красногоровку от ВСУ и продвигается к Торецку, тем временем украинское командование готовится к возможному наступлению ВС РФ в Сумской области.
Последние новости из зоны спецоперации на утро 02.08.2024 приводит редакция «Радио 1».
Армия России выбила противника из села Тимофеевка и продолжает активное наступление к Ивановке. Преодолеть данный рубеж очень важно для российских сил, так как от Тимофеевки идет прямая дорога к стратегической трассе Покровск – Константиновка. Других населенных пунктов на пути к ней нет. До трассы осталось порядка шести км.
При этом оставшаяся часть Весёлого и участок шириной до 3 км от села до железной дороги уже находится под контролем наших подразделений.
Тем временем начались бои за Сергеевку и Желанное. Противник пытается удержаться на своих позициях и применяет бронетехнику и дроны. Вражеские Telegram-каналы пишут, что армия России «действительно атакует почти в каждой лесополосе». Таким образом, наступление идёт по всему участку фронта, лишая противника манёвра.
При этом ВС РФ расширили зону контроля в западной части Нью Йорка (Новгородское), продвигаются к Пантелеймоновке и продолжают окружать оборону противника у Александрополя.
Продолжаются бои в районе многоэтажек в Волчанске, российские штурмовики борются за контроль над кварталом, уже зафиксировано продвижение в частном секторе возле района. Украинские войска стремятся выбить ВС РФ с занятых позиций, однако вместо этого последние несколько дней только теряют свои.
В районе Старицы украинцы предприняли четыре попытки атак на позиции ВС РФ, которые не увенчались успехом. Идут высокоинтенсивные бои.
Одновременно с этим российские войска ведут мероприятия по улучшению своих позиций на северном и южном флангах Часов Яра.
Тем временем ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки, и теперь оборона противника здесь надломилась.
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Покровское направление
Армия России выбила противника из села Тимофеевка и продолжает активное наступление к Ивановке. Преодолеть данный рубеж очень важно для российских сил, так как от Тимофеевки идет прямая дорога к стратегической трассе Покровск – Константиновка. Других населенных пунктов на пути к ней нет. До трассы осталось порядка шести км.
При этом оставшаяся часть Весёлого и участок шириной до 3 км от села до железной дороги уже находится под контролем наших подразделений.
Тем временем начались бои за Сергеевку и Желанное. Противник пытается удержаться на своих позициях и применяет бронетехнику и дроны. Вражеские Telegram-каналы пишут, что армия России «действительно атакует почти в каждой лесополосе». Таким образом, наступление идёт по всему участку фронта, лишая противника манёвра.
«Помимо захваченного Веселого на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов — в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного», — пишет украинский военный ресурс Deep State.
Торецкое направлениеЗдесь российские бойцы приступили к взятию террикона в селе Железное, которое находится рядом с границей Торецка. После освобождения этого села ВС РФ будут контролировать передвижение ВСУ в Торецке. Именно поэтому Железное так важно, так как является ключом к дальнейшему освобождению Торецка, поясняет военкор Евгений Лисицын.
При этом ВС РФ расширили зону контроля в западной части Нью Йорка (Новгородское), продвигаются к Пантелеймоновке и продолжают окружать оборону противника у Александрополя.
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Кураховское направлениеТут российская армия выдавливает ВСУ из последних домов частного сектора в Красногоровке и продолжает зачищать от украинских боевиков занятую часть. В западных СМИ уже появилась информация о полном освобождении нашими войсками этого населенного пункта. Однако некоторые подразделения ВСУ еще удерживаются в городской застройке.
Харьковское направлениеВС РФ продолжают держать оборону, а ВСУ перебрасывают резервы с других направлений для проведения масштабного контрнаступления. Противник постоянно атакует малыми группами с использованием большого числа дронов.
Продолжаются бои в районе многоэтажек в Волчанске, российские штурмовики борются за контроль над кварталом, уже зафиксировано продвижение в частном секторе возле района. Украинские войска стремятся выбить ВС РФ с занятых позиций, однако вместо этого последние несколько дней только теряют свои.
В районе Старицы украинцы предприняли четыре попытки атак на позиции ВС РФ, которые не увенчались успехом. Идут высокоинтенсивные бои.
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Сумское направлениеИз Сумской области поступают данные о подготовке ВСУ к возможному заходу ВС России с территории Курской области, пишет Telegram-канал «Два майора». Здесь противник начал активно стягивать технику и личный состав, попутно уничтожая дорожные указатели. Резервы переводятся с Харьковского и других направлений.
«Идут в большинстве танки, весь вечер и всю эту ночь и до сих пор на направления н.п. Зелёный Гай сумского района и его окрестностей», — пишут «Два майора».
Часовоярское направлениеВ Часов Яре западнее водоканала продолжаются ожесточенные бои. Микрорайоны Новый и Октябрьский полностью разрушены, и теперь основные силы противника находятся в районе огнеупорного завода. ВСУ массово применяют ночные ударные дроны, а вот у ВС РФ отмечается их острая нехватка по всей линии фронта.
Одновременно с этим российские войска ведут мероприятия по улучшению своих позиций на северном и южном флангах Часов Яра.
Тем временем ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки, и теперь оборона противника здесь надломилась.
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Элина Позднякова