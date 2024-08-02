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Разгром ВСУ на Покровском направлении и продвижение ВС РФ к Торецку: последние новости СВО

ВСУ стягивают резервы в Сумскую область и готовятся к наступлению ВС РФ
02 августа 2024, 10:22
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России громит врага на Покровском направлении, зачищает Красногоровку от ВСУ и продвигается к Торецку, тем временем украинское командование готовится к возможному наступлению ВС РФ в Сумской области.
Последние новости из зоны спецоперации на утро 02.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России выбила противника из села Тимофеевка и продолжает активное наступление к Ивановке. Преодолеть данный рубеж очень важно для российских сил, так как от Тимофеевки идет прямая дорога к стратегической трассе Покровск – Константиновка. Других населенных пунктов на пути к ней нет. До трассы осталось порядка шести км.



При этом оставшаяся часть Весёлого и участок шириной до 3 км от села до железной дороги уже находится под контролем наших подразделений.
Тем временем начались бои за Сергеевку и Желанное. Противник пытается удержаться на своих позициях и применяет бронетехнику и дроны. Вражеские Telegram-каналы пишут, что армия России «действительно атакует почти в каждой лесополосе». Таким образом, наступление идёт по всему участку фронта, лишая противника манёвра.

«Помимо захваченного Веселого на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов — в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного», — пишет украинский военный ресурс Deep State.

Торецкое направление

Здесь российские бойцы приступили к взятию террикона в селе Железное, которое находится рядом с границей Торецка. После освобождения этого села ВС РФ будут контролировать передвижение ВСУ в Торецке. Именно поэтому Железное так важно, так как является ключом к дальнейшему освобождению Торецка, поясняет военкор Евгений Лисицын.

При этом ВС РФ расширили зону контроля в западной части Нью Йорка (Новгородское), продвигаются к Пантелеймоновке и продолжают окружать оборону противника у Александрополя.
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ

Кураховское направление

Тут российская армия выдавливает ВСУ из последних домов частного сектора в Красногоровке и продолжает зачищать от украинских боевиков занятую часть. В западных СМИ уже появилась информация о полном освобождении нашими войсками этого населенного пункта. Однако некоторые подразделения ВСУ еще удерживаются в городской застройке.

Харьковское направление

ВС РФ продолжают держать оборону, а ВСУ перебрасывают резервы с других направлений для проведения масштабного контрнаступления. Противник постоянно атакует малыми группами с использованием большого числа дронов.

Продолжаются бои в районе многоэтажек в Волчанске, российские штурмовики борются за контроль над кварталом, уже зафиксировано продвижение в частном секторе возле района. Украинские войска стремятся выбить ВС РФ с занятых позиций, однако вместо этого последние несколько дней только теряют свои.

В районе Старицы украинцы предприняли четыре попытки атак на позиции ВС РФ, которые не увенчались успехом. Идут высокоинтенсивные бои.
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Сумское направление

Из Сумской области поступают данные о подготовке ВСУ к возможному заходу ВС России с территории Курской области, пишет Telegram-канал «Два майора». Здесь противник начал активно стягивать технику и личный состав, попутно уничтожая дорожные указатели. Резервы переводятся с Харьковского и других направлений.

«Идут в большинстве танки, весь вечер и всю эту ночь и до сих пор на направления н.п. Зелёный Гай сумского района и его окрестностей», — пишут «Два майора».

Часовоярское направление

В Часов Яре западнее водоканала продолжаются ожесточенные бои. Микрорайоны Новый и Октябрьский полностью разрушены, и теперь основные силы противника находятся в районе огнеупорного завода. ВСУ массово применяют ночные ударные дроны, а вот у ВС РФ отмечается их острая нехватка по всей линии фронта.

Одновременно с этим российские войска ведут мероприятия по улучшению своих позиций на северном и южном флангах Часов Яра.
Тем временем ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки, и теперь оборона противника здесь надломилась.

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«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
Боец Студент: ВСУ стали применять под Угледаром новую версию «‎Бабы-яги»
02 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украинские военные на Угледарском направлении начали использовать новую версию «‎Бабы-яги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент.
По его словам, дрон используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.

«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама «Яга» становится почти бесшумной», — объяснил он.

Дрон «Баба-Яга» — беспилотный летательный аппарат ВСУ. Изначально эти аппараты были сельскохозяйственными беспилотниками, но украинские военные переделали их под боевые задачи и теперь используют для нападения на российские объекты. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте
02 августа 2024, 08:12

Фото: istockphoto/DedMityay

Часть сбитой американской ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте, если её не удастся вывезти. Пока обломок остаётся на проспекте Генерала Острякова, как и множество суббоеприпасов.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Часть проспекта, где лежат неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время оцеплена. Сотрудники оперативных служб должны выяснить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения их на полигоне.

Глава города уточнил, что если взрывотехники поймут, что безопасная транспортировка части ракеты и боеприпасов невозможна, их будут уничтожать на месте со всеми предосторожностями. Жителей окрестных домов предупредят дополнительно, в случае, если им на время придётся покинуть свои жилища.

Губернатор добавил, что из-за ликвидации последствий ракетного обстрела проспект Генерала Острякова и дорога-дублёр будут перекрыты ориентировочно до 12:00. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по запасной альтернативной схеме.

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#севастополь
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На Украине снова призвали к завершению конфликта
Ермак: необходимо как можно скорее завершить украинский конфликт
01 августа 2024, 22:58

Фото: iStock/3dmitry

Необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт, чему поспособствует вторая конференция по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.
В последние несколько дней киевские власти всё чаще стали призывать к проведению переговоров и завершению конфликта, хотя ранее выступали против этого.

Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.

Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.

Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.

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#украина
#переговоры
#саммит
#конфликт
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ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
Лебедев: в Николаеве ударили по аэродрому, где тренировались пилоты ВСУ
01 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/vadimmmus

Российские войска поразили аэродром в Николаеве, на котором украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ ударили по ближайшему пригороду, который был довольно мощным. С 90% вероятностью прилёт пришёлся на аэродром, на котором, по словам Лебедева, могли находиться переданные Украине истребители F-16.

Также подпольщик уточнил, что именно на этом аэродроме иностранные инструкторы обучали украинских лётчиков управлению поставленными Киеву истребителями и другими военными самолётами.

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#вс рф
#всу
#украина
#истребитель
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ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
МО: ВС РФ поразили три установки Patriot, пункт управления БПЛА и ж/д эшелон
01 августа 2024, 21:30

Фото: Минобороны РФ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

Также средствами ПВО были сбиты оперативно-тактическая ракеты ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.

В общей сложности на нескольких участках фронта ВСУ потеряли за минувшие сутки до 1965 военных, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV, 23 автомобиля и два пикапа.

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#пво
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Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ
01 августа 2024, 21:04

Фото: iStock/Milous

Обломки американских истребителей F-16, переданных Украине, будут выставлены также, как и другая техника, на Поклонной горе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что никакая западная техника не сможет изменить ситуацию на СВО в пользу Украины. В связи с этим, и подбитые самолёты F-16 вскоре будут выставлены на Поклонной горе и в парке «Патриот», как и другая военная техника ВСУ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 от натовских стран прибыла на Украину. По данным газеты Telegraph, Украина уже совершила первые вылеты на F-16, которые использовались в качестве ПВО.

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#всу
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#техника
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#сво
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В Кремле назвали причину украинского конфликта
Песков: украинский конфликт начался из-за желания превратить Украину в анти-Россию
01 августа 2024, 18:59

Фото: iStock/Diy13

Из Украины пытались сделать центр «Антироссии», это и стало основной причиной конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Украинский конфликт, он чрезвычайно сложен. Он, с одной стороны, очень простой. Причина-то понятна: из Украины пытались сделать такой центр "Антироссии". Превратить Украину в концентрацию антироссийских сил прямо у наших границ», — пояснил Песков.

Песков также отметил, что президент России ежедневно контактирует с военными, чтобы знать истинное положение дел на передовой и оперативно решать возникающие проблемы. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин восхищается участниками СВО и болеет за них душой.

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#сво
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#песков
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Озвучено истинное отношение Путина к СВО
Песков: Путин болеет душой за бойцов СВО
01 августа 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин всегда старается понять реальное положение дел в зоне СВО, болеет душой за участников спецоперации и ежедневно контактирует с военными не на камеру. Об этом рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — рассказал Песков.

По его словам, эта многочасовая работа президента проходит не на камеру.

Песков отметил, что президент проводит совещания и ежедневно заслушивает доклады, чтобы оперативно решать проблемные вопросы. Он также получает информацию от разных источников непосредственно с передовой, чтобы понимать реальное положение дел в зоне боевых действий, и восхищается участниками спецоперации и «болеет за них душой».

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#президент
#сво
#путин
#песков
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Появились подробности о службе сына Пескова в зоне СВО
Песков: старший сын не получил ни царапины в зоне СВО, отслужив полгода
01 августа 2024, 18:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его сын Николай во время службы в зоне СВО не получил ни царапины, но потерял друзей. Подробности он привел в интервью для радио «Комсомольская правда».
Песков отметил, что сын часто говорит о службе в зоне спецоперации.

«Я не думаю, что это как-то должно стать достоянием общественности. Он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что решение отправиться в зону проведения спецоперации его сын принял добровольно и заключил контракт на полгода, который честно отработал.

По словам Пескова, его сын хранит «фронтовое братство» с бывшими сослуживцами. Ребята собираются, навещают родителей погибших товарищей и ждут победы.

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