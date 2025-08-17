Затишье в Сумской области: ВСУ взяли паузу в боях из-за приезда Сырского

17 августа 2025, 10:22

ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда Сырского

В районе населённых пунктов Степовое и Алексеевка в Сумской области наблюдается временное затишье в боевых действиях. Как сообщили российские силовые структуры, активность украинских подразделений заметно снизилась после прибытия на передовые позиции главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.