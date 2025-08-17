Затишье в Сумской области: ВСУ взяли паузу в боях из-за приезда Сырского
В районе населённых пунктов Степовое и Алексеевка в Сумской области наблюдается временное затишье в боевых действиях. Как сообщили российские силовые структуры, активность украинских подразделений заметно снизилась после прибытия на передовые позиции главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Как пишет ТАСС, Сырский прибыл в пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР), чьи бойцы ранее понесли значительные потери, утратили боеспособность и боевой дух.
В то же время украинское командование делает ставку на Силы специальных операций (ССО) и отдельные штурмовые полки для стабилизации обстановки и подготовки к новым наступательным действиям.
По оценке российских источников, Киев стремится любой ценой вернуть утраченные ранее позиции в этом секторе фронта.
