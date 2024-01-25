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При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где располагались иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, был ликвидирован Эрнесто Барбьери, который считается лучшим снайпером Франции. Об этом сообщает Mash.
Был убит 17 февраля в Харькове при российском высокоточном ударе по зданию, где располагались иностранные наемники. Вместе с ним был уничтожен и единственный сын знаменитого хорватского боевика Петра Дукарича, причастного к развалу Югославии и ставшего лицом антивоенных акций Guns N’ Roses. Всего тогда было ликвидировано 60 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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