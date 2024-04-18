Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

Национальная полиция Украины показала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове. В ролике замечен раненый в военной форме. Об этом пишет «Страна.ua» в Телеграм-канале.
«Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные», — сообщает издание.Утром 17 апреля украинские информагентства сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 по московскому времени начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, после чего предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области.
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позже сообщил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Алина Юрчак