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Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове

«Страна.ua»: полиция Украины показала видео из Чернигова с раненым военным
18 апреля 2024, 05:26

Национальная полиция Украины показала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове. В ролике замечен раненый в военной форме. Об этом пишет «Страна.ua» в Телеграм-канале.
«Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные», — сообщает издание.
Утром 17 апреля украинские информагентства сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 по московскому времени начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, после чего предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области.



Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позже сообщил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#удар
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В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель
Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель
18 апреля 2024, 04:25

Фото: istock / bpawesome

Система противовоздушной обороны сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки пострадал один россиянин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Снаряд попал в частный жилой дом, у него повреждена кровля и разрушена одна стена. Пострадавшую женщину доставили в больницу с осколочным ранением левой стопы.

Сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Губернатор Голубев: в районе Каменска-Шахтинского уничтожены три беспилотника
18 апреля 2024, 03:03

Фото: istock / chameleonseye

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев.
Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью.

«Около 02:00 ночи в районе в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА», — написал Голубев.
Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
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#беспилотник
#ростовская область
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Взрывы прогремели в Киевской области
18 апреля 2024, 01:12

Фото: istock / aapsky

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом информирует украинский 24-й канал.
Также сообщается о воздушной тревоге в некоторых регионах страны, в частности, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#украина
#киев
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В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников
18 апреля 2024, 00:52

Фото: istock / sommersby

На территории Белгорода объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала городская администрация в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пво
#беспилотник
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Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
МО РФ: 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
17 апреля 2024, 23:49

Фото: istock / e-crow

Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщили в оборонном ведомстве.
Суммарно над территорией региона было уничтожено 14 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа обнаружен в Воронеже и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Песков объяснил отказ комментировать потери ВС России
Песков: говорить о числе погибших в СВО военных может только Минобороны
17 апреля 2024, 22:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о количестве погибших российских военных во время специальной военной операции предоставляется только министерством обороны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не дают информацию по подобным вопросам. Объясняя, почему цифры о потерях ВС РФ не публикуются, Песков рассказал, что в данном случае речь идет о законе о гостайне, а также об особом режиме распространения информации в условиях спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Над Воронежем уничтожили украинский дрон самолетного типа
Гусев: силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили над Воронежем дрон ВСУ
17 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем.
В результате падения беспилотника повреждения получило одно промышленное здание. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.

Также выехали представители региона и администрации города. Напомним, ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.

Ранее сообщалось, что в Воронеже прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма, об этом сообщили очевидцы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воронежская область
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Буданов* усомнился, что Трамп может решить конфликт на Украине за один день
Буданов*: даже Трамп не смог бы решить конфликт на Украине за один день
17 апреля 2024, 22:30

Фото: сайт Кремля

Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов* не верит, что экс-президент США и возможный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп смог бы разрешить конфликт на Украине за один день, передает Washington Post.
Буданов* назвал Трампа сильным человеком, однако, по его мнению, даже экс-президент США не в силах так быстро ​урегулировать украинское противостояние.

Ранее Дональд Трамп неоднократно сообщал, что в случае его победы на президентских выборах намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Внесен в список террористов и экстремистов
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#спецоперация
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«Десятки убитых»: ВСУ и французские наемники расстреляли мирных жителей Авдеевки
Местный житель рассказал об обстреле Авдеевки ВСУ и французскими наемниками
17 апреля 2024, 21:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Житель Авдеевки Георгий Некрасов рассказал, что в прошлом году танки Франции под управлением французских экипажей с позиций украинской армии обстреливали мирные районы Авдеевки. Видео опубликовал в своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.
По словам Некрасова, с 2014 года ВСУ убивали мирных жителей и разрушали Авдеевку. Отмечается, что по своей работе Георгий вел учет повреждений и потерь среди гражданского населения.

В период с 2014 по 2015 год было зафиксировано более 1240 повреждений частных домовладений, 54 мирных жителя были убиты, сотни человек получили ранения.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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