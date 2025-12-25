Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка из-за налета БПЛА

25 декабря 2025, 04:07

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Согласно публикации, общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. На месте работает 70 пожарных, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Для тушения возгорания задействовано 18 единиц техники.



Предварительно, пострадавших нет.



