Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка из-за налета БПЛА
Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка после атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Согласно публикации, общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. На месте работает 70 пожарных, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Для тушения возгорания задействовано 18 единиц техники.
Предварительно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за налета украинских беспилотников в Щербиновском районе Краснодарского края повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника местного предприятия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.