ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

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Российские войска нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ США в Киеве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военного эксперта, программного директора Академии политических наук, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.
По словам эксперта, в результате атаки были поражены «силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО «А» СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn». Степанов подчеркнул, что американская система противовоздушной обороны Patriot, защищающая Киев, в очередной раз не смогла перехватить российские ракеты.
В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова