ВСУ продолжают издеваться над мирным населением на захваченных территориях Курской области

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Боевики ВСУ держат жителей Суджанского района, не успевших эвакуироваться, в школе-интернате в Судже Курской области. Об этом сообщил глава района Александр Богачев, его слова приводит ТАСС.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — заявил Богачев.
По его словам, этот факт стал известен благодаря видеоматериалам, которые снимают сами украинские боевики. При этом есть ли еще подобные заведения на захваченной территории курского приграничья, Богачев не знает.
Ранее курянин рассказал, что боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области.
По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».
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Элина Позднякова