ВСУ вновь осуществили попытку прорыва в Белгородскую область, но были уничтожены

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Украинские штурмовики вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно сообщению, 40 штурмовиков ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Однако российские силы своевременно заметили перемещения противника и уничтожили его.
На сегодняшний день ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов.
Минобороны РФ официально данную информацию не подтверждало.
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«Утром штурмовая группа из состава 225 ошп и 82 одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов.
Минобороны РФ официально данную информацию не подтверждало.
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Элина Позднякова