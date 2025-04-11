ВСУ вновь осуществили попытку прорыва в Белгородскую область, но были уничтожены

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Быканово в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная (выбиты стёкла, посечены фасады), а также шесть автомобилей и трактор. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.