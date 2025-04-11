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ВСУ вновь осуществили попытку прорыва в Белгородскую область, но были уничтожены

«СВ»: 40 боевиков ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские штурмовики вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно сообщению, 40 штурмовиков ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Однако российские силы своевременно заметили перемещения противника и уничтожили его.

«Утром штурмовая группа из состава 225 ошп и 82 одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов.

Минобороны РФ официально данную информацию не подтверждало.

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ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики за минувшие сутки
11 апреля 2025, 15:13

Фото: iStock/Dragon Claws

За минувшие сутки украинская сторона пять раз атаковала российские энергетические объекты. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В Брянской области украинская сторона намеренно обстреляла энергообъект «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», после чего произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества остались некоторые жители Севского района.

В Курской области ВСУ нанесли удар по энергообъекту «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Повреждения получила комплектная трансформаторная подстанция, из-за чего без электричества остались жители Беловского района.

Ещё два объекта энергетики были атакованы в ЛНР. Ранение получил ведущий инженер одного из них.

В Запорожской области дрон ВСУ вывел из строя трансформатор электроподстанции Пологи ГУП «Таврия-Энерго». Без электричества осталось более семи тысяч жителей в шести населенных пунктах.

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Меры господдержки для участников СВО и их семей в 2025 году: выплаты и льготы
11 апреля 2025, 14:14

Фото: iStock/Dragon Claws

Государство активно заботится о военнослужащих, проходящих службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В условиях специальной военной операции (СВО) бойцы и их семьи получают различные государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, которые зависят от ряда факторов, таких как звание, воинская должность и выслуга лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Социальные гарантии для семей участников СВО

Семьям военнослужащих предоставляются значительные льготы и поддержки. Близким родственникам бойцов гарантированы кредитные каникулы, а жены участников СВО не могут быть уволены или сокращены, если у них есть дети до 18 лет.

Дети военнослужащих обеспечиваются местами в детских садах, получают бесплатное горячее питание и имеют возможность посещать продлённые группы в школах. Для старших детей предусмотрены льготы при поступлении в лучшие вузы на бюджетной основе.

В случае, если военнослужащий попадает в плен или пропадает без вести, его детям выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Кроме того, помощь оказывается и пожилым родителям военнослужащих — им предоставляются бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное направление в социальные стационары.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО

Для военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, предусмотрены значительные выплаты. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на:

  1. 3 миллиона рублей — разовая выплата;
  2. 2,9 миллиона рублей — единовременная выплата при увольнении;
  3. 0,8 - 2,3 миллиона рублей — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  4. 4,3 - 21,9 тысячи рублей — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  5. 5,6 - 7,1 тысячи рублей — ежемесячная выплата;
  6. 3,5 тысячи рублей — ежемесячная региональная выплата для инвалидов 1 и 2 групп;
  7. 1 тысяча рублей — дополнительное пенсионное обеспечение.

Таким образом, военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей в случае ранения, причем конечная сумма выплат зависит от степени тяжести травмы: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Поддержка семей погибших военнослужащих

В случае гибели бойца его семья получает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. Дополнительно выплачивается 4,4 миллиона рублей по месту службы погибшего. Также предусмотрены три миллиона рублей как региональная выплата и еще три миллиона — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по объекту энергетики в Брянской области
11 апреля 2025, 13:58

Фото: iStock/Diy1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту энергетики в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, под обстрел попала подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате атаки ВСУ оборвался провод в пролёте опор, из-за чего произошло отключение высоковольтной линии. В итоге часть жителей Севского района осталась без света.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины.

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#пво
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ПВО за неделю сбила 27 авиабомб JDAM, 19 снарядов HIMARS и 1200 дронов
11 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/Aterrassi

Российские силы ПВО за минувшую неделю сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В сводке отмечается, что кроме этого были сбиты 1200 беспилотников самолётного типа.

Всего с начала проведения СВО российские войска сбили порядка 51 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 23,5 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 660 самолётов и 283 вертолёта.

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Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ
11 апреля 2025, 12:26

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Быканово в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная (выбиты стёкла, посечены фасады), а также шесть автомобилей и трактор. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, серьёзных разрушений нет. Также сапёры осмотрели территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено.

Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут плёнкой, также будут произведены замеры, чтобы заменить стеклопакет. Все другие повреждения тоже будут устранены.

Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.

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#новости
#всу
#курская область
#беспилотник
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