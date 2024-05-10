ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска

Фото: iStock/Sergey Khakimullin
Российские войска уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, российская армия на Харьковском направлении продолжает наступать и сковывать Вооружённые силы Украины.
Одним ударом ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе села Зыбино, которое располагается недалеко от Волчанска. Теперь пути для снабжения украинских группировок на этом направлении будут значительно затруднены.
Readovka также пишет, что ВС РФ удалось освободить населённые пункты Стрелечья и Пыльная в Харьковской области.
Также уточняется, что киевские власти объявили эвакуации населения из Волчанска.
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Одним ударом ВС РФ уничтожили мост через реку Волчья в районе села Зыбино, которое располагается недалеко от Волчанска. Теперь пути для снабжения украинских группировок на этом направлении будут значительно затруднены.
Readovka также пишет, что ВС РФ удалось освободить населённые пункты Стрелечья и Пыльная в Харьковской области.
Также уточняется, что киевские власти объявили эвакуации населения из Волчанска.
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Евгения Парфентьева