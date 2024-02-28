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Жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местными жителями, а также бойцами ВСУ.
«Украинские солдаты чувствуют, что их присутствие не всем нужно. Они видят это по тому, как на них смотрят жители. Солдаты называют жителей, которые живут среди летящих снарядов, ждунами и предполагают, что они с нетерпением ждут прихода России», — рассказал голландский корреспондент.
Один из жителей Михайловки рассказал, что Донбасс не выходил на Майдан, так как население работало в шахтах. В настоящее время регион находится в зоне боевых действий, и бежать некуда.
Издание также отмечает, что обстановка для ВСУ в ДНР складывается довольно плачевно. По словам украинских военных, даже бои в Артемовске были не такими сложными.
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Элина Позднякова