ВС РФ нанесла точный удар по аэропорту в Запорожье

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Генпрокуратура Украины заявила, что армия России своим ударом разрушила терминал аэропорта в городе Запорожье, который пока находится под контролем ВСУ.
«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.
При этом уточняется, что удар по аэропорту в Запорожье был нанесён 25 мая.
Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что при ударе по аэропорту было повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что аэропорт по назначению не использовался с момента начала СВО.
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