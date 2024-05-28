В Херсонской области нашли подвалы с телами украинских военных

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В селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Об этом проинфромировал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев». Только в таком виде они присутствуют в Крынках», — написал Сальдо в своем Телеграм-канале.27 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российская армия нанесла удар по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, где проходят эшелоны ВСУ.
Ранее глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура сообщил, что открытие Украиной шлюзов Днепровской ГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал даст больше воды для фермерских хозяйств России, но снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак