ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

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Армия России 25 декабря нанесла по объектам энергетики Украины массированный ракетный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, под российский удар попали украинские энергообъекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны.
В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, а цели удара достигнуты.
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Элина Позднякова