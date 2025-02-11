Атака ВСУ на Саратов и Энгельс, наступление под Суджей и бои в Курской области: последние новости СВО

На Херсонском направлении российские силы уничтожают украинские катера, в то время как ВСУ обстреливают левый берег Днепра. В Запорожской области продолжаются позиционные бои: российские войска осуществляют зачистку территорий, а украинские беспилотники наносят удары по тыловым районам. На других участках фронта российские силы продолжают наступление, несмотря на сопротивление ВСУ, и успешно отражают контратаки противника. Последние новости о ходе СВО расскажет «Радио 1».