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На Херсонском направлении российские силы уничтожают украинские катера, в то время как ВСУ обстреливают левый берег Днепра. В Запорожской области продолжаются позиционные бои: российские войска осуществляют зачистку территорий, а украинские беспилотники наносят удары по тыловым районам. На других участках фронта российские силы продолжают наступление, несмотря на сопротивление ВСУ, и успешно отражают контратаки противника. Последние новости о ходе СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Северо-западнее Суджи российские десантные подразделения ведут успешное наступление в районе приграничного села Свердликово. Несмотря на сильное сопротивление противника, ВС РФ продолжают выбивать ВСУ с их позиций, захватывая один опорный пункт за другим. На данный момент большая часть села находится под контролем ВС РФ. Российские подразделения форсировали реку Локня и ведут бои за полное освобождение территории. Успешное завершение этой операции создаст угрозу для ключевой трассы снабжения ВСУ Сумы – Суджа.
Кроме того, в северной части Суджанского выступа российские войска выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях Погребков. Наблюдается продвижение как внутри населенного пункта, так и на его подступах. В районах Старой и Новой Сорочин отмечено увеличение числа украинских операторов беспилотников и усиление позиций ВСУ. Тем не менее, российские силы продолжают активно нейтрализовать угрозу с помощью артиллерии и средств радиоэлектронной борьбы.
SHOT: Жители Энгельса сообщили о работе ПВО и взрывах у аэродрома
В Викторовке продолжаются интенсивные столкновения. Противник пытается перебросить подкрепления, однако эти попытки пресекаются российскими подразделениями. Сообщается об успешном уничтожении бронетехники противника.
Атака БПЛА ВСУ на Саратов
В Саратове в результате атаки беспилотников было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«Наши силы противовоздушной обороны успешно уничтожили дроны. В результате атаки пострадало одно из промышленных предприятий в Саратове», — написал он в сообщении, опубликованном в 6:03 по московскому времени.
Бусаргин добавил, что на местах возможного падения обломков дронов работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, в Энгельсе также были слышны взрывы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, местные жители слышали громкие звуки и автоматные очереди со стороны аэродрома, а также сработала тревожная сирена, которая разбудила многих.
Херсонское направление
На Херсонском фронте продолжается активное использование беспилотников обеими сторонами. Российские силы успешно уничтожили несколько украинских катеров, которые пытались действовать в водах Днепра. В ответ ВСУ нанесли 37 ударов по девяти населённым пунктам на левом берегу реки. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.
Запорожское направление
На Запорожском направлении сохраняется режим позиционных боев. Украинские беспилотники активно атакуют тылы российских войск и гражданскую инфраструктуру. В районе Васильевки наблюдается повышенная активность БПЛА, которые наносят удары по транспортным средствам на дорогах. Один из таких ударов пришёлся на машину с ребёнком, в результате чего двое человек получили ранения.
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Часовоярское направление
На Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов. В южных районах города проводятся операции по очистке территорий в районе Орехово-Василевки. Эксперты предполагают, что наступление может продолжаться вдоль трассы на Славянск, так как расстояние от Орехово-Василевки до этого стратегически важного города составляет менее 30 км.
Контроль над трассой Е-40 создаст возможность изолировать Северск и Лиман от крупной агломерации, включающей Славянск и Константиновку. Это в дальнейшем позволит российским силам организовать окружение противника с северного направления.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска расширили плацдарм к югу от Ивановки. Продвижение вглубь обороны противника составило около 800 метров, что указывает на постепенное укрепление позиций российских подразделений.
Купянское направление
На Купянском участке российские войска успешно предотвратили контратаку ВСУ в районе Двуречного. Сообщается о продвижении российских штурмовых подразделений на запад от села Западное, приближаясь к Дорошовке. В дальнейшем выход на позицию в Моначиновке создаст возможность перерезать важные дороги, ведущие к Чугуеву и Великому Бурлуку, а также нарушить железнодорожное сообщение с этой территорией.
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