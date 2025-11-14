ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, их обеспечивающими. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России, военные ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. В атаке были задействованы ракеты наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.
Уточняется, что за прошедшую неделю российские войска также нанесли массированные и пять групповых ударов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
