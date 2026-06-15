ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве
Минобороны России заявило о массированном ударе по военным целям в Киеве. В ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на «террористические акты киевского режима».
По информации министерства, российские бойцы применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а еще ударные беспилотники. Минобороны уточнило, что удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В список целей вошли военные аэродромы и территориальные центры комплектования. В ведомстве заявили, что удар поразил все намеченные цели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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