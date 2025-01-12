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Российские военные освободили населённые пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт под Харьковом удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Запад». Бойцы нанесли поражение технике трёх механизированных бригад ВСУ и живой силе.
В результате, в районе действия подразделений потери Украины составили до 410 военнослужащих, три боевых бронированные машины, включая американский бронетранспортёр М113, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции РЭБ «Анклав».
Также при освобождении населённого пункта были уничтожены два склада с боеприпасами.
Кроме того, активными наступательными действиями подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населённый пункт Янтарное в ДНР. При освобождении были нанесены удары по шести бригадам ВСУ. Потери противника составили 250 военных.
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В результате, в районе действия подразделений потери Украины составили до 410 военнослужащих, три боевых бронированные машины, включая американский бронетранспортёр М113, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции РЭБ «Анклав».
Также при освобождении населённого пункта были уничтожены два склада с боеприпасами.
Кроме того, активными наступательными действиями подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населённый пункт Янтарное в ДНР. При освобождении были нанесены удары по шести бригадам ВСУ. Потери противника составили 250 военных.
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Анастасия Чинкова