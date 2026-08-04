Освобождение Белого Колодезя и Устиновки, удары в тыл врага и блокирование манёвров ВСУ: последние новости СВО на 4 августа
Российские войска продолжают системную работу по нарушению логистических цепочек и управленческой структуры украинских формирований на нескольких стратегических направлениях. В фокусе внимания – портовая инфраструктура, пункты базирования ударных дронов, а также узлы снабжения и ротации резервов противника. Параллельно с точечными ударами по тыловым объектам идёт активное продвижение на земле: подразделения закрепляются на новых рубежах, нанося поражение механизированным соединениям ВСУ и технике в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 320 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Точечные удары по морской логистике противникаВечером 3 августа ВС РФ нанесли серию ударов по объектам портовой инфраструктуры и судам, задействованным в обеспечении украинской армии. Целями стали терминалы в Одесской области и корабли, перевозившие грузы двойного назначения. Согласно данным Минобороны РФ, применялось высокоточное оружие с наземных платформ и ударные беспилотники.
В порту Черноморск поражены производственные мощности завода автомобильных агрегатов и перегрузочный комплекс, использовавшиеся для восстановления армейских машин, складирования боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В акватории Николаева уничтожен сухогруз с партией военного имущества. В порту Южный накрыт ещё один балкер, выполнявший выгрузку аналогичных поставок. Кроме того, южнее Одессы, на морских подходах, потоплены два транспортных сухогруза, следовавших с вооружением в украинские гавани. Все назначенные объекты поражены, удары достигли поставленных целей.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУРасчётчики дронов Южного военного округа ведут системную работу по ликвидации командных центров украинских ударных квадрокоптеров на Краматорско-Дружковском рубеже. Разведаппараты зафиксировали траектории отлёта БПЛА, отследив их путь к точкам дозарядки и переснаряжения. По этим следам обнаружены узлы связи и склады готовых к бою беспилотников вместе с личным составом.
Укрытия ВСУ были оборудованы в гражданских постройках сёл Дружковка, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Кондратовка, Першомарьевка, а также в прилегающих лесозащитных полосах. Все выявленные объекты поражены ударными аппаратами, включая модели с волоконно-оптическим каналом управления и боеголовками смешанной сборки.
Блокирование манёвров ВСУ у Красного ЛиманаПилоты дронов 25-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» перекрывают каналы снабжения и смены расчётов украинских формирований в районе Красного Лимана. Ударными аппаратами поражаются бронеобъекты, укрытия, транспорт и пехота противника на подступах к опорным пунктам. Кадры с камер фиксируют точные попадания FPV-снарядов и ликвидацию вражеских групп, пытавшихся прорваться к передовым рубежам. Благодаря применению дронов-камикадзе и других летательных средств срываются вражеские контратаки, прекращается подвоз резервов и боеприпасов, нарушается логистика. Ротационные мероприятия ВСУ блокируются, противник несёт потери в технике и живом составе.
Срыв вражеской логистики на Ореховском направленииМотострелки 58-й армии группировки «Днепр» продолжают работать по тыловым маршрутам, бронетехнике и живой силе ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Очередная цель – маскированный узел обороны противника. Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов зафиксировали его координаты, после чего расчёт FPV выдвинулся на огневую позицию. С воздуха была подтверждена позиция противника, и командир смены навёл ракету прямо в цель. Взрыв ликвидировал находившихся внутри пехотинцев.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения северной группировки войск завершили зачистку и взятие под полный контроль посёлка Белый Колодезь и села Устиновка в Харьковской области. Одновременно нанесены массированные удары по соединениям двух механизированных, одной мотопехотной бригад и частям нацгвардии Украины, дислоцированным в районах Анискино, Ивановки, Казачьей Лопани, Липцев и Больших Проходов.
На сумском участке фронта нанесено поражение механизированной и аэромобильной бригадам противника вблизи населённых пунктов Уланово, Степовое и Кияница. В ходе боестолкновений противник понёс значительные потери: свыше 155 солдат и офицеров выведены из строя, уничтожены две единицы бронетехники, 19 автомашин, три ствольные артиллерийские системы, три комплекса РЭБ и одна израильская контрбатарейная станция RADA.