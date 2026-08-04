04 августа 2026, 10:05

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системную работу по нарушению логистических цепочек и управленческой структуры украинских формирований на нескольких стратегических направлениях. В фокусе внимания – портовая инфраструктура, пункты базирования ударных дронов, а также узлы снабжения и ротации резервов противника. Параллельно с точечными ударами по тыловым объектам идёт активное продвижение на земле: подразделения закрепляются на новых рубежах, нанося поражение механизированным соединениям ВСУ и технике в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Точечные удары по морской логистике противника Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ Блокирование манёвров ВСУ у Красного Лимана Срыв вражеской логистики на Ореховском направлении Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Точечные удары по морской логистике противника

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ

Блокирование манёвров ВСУ у Красного Лимана

Фото: Минобороны РФ

Срыв вражеской логистики на Ореховском направлении

Успехи группировки войск «Север»