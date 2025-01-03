ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых ударов по ВПК Украины за неделю

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Воздушно-космические силы России за неделю нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке.
Уточняется, что удары были нанесены по заводу по производству пороховых зарядов, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местах хранения воздушных и морских дронов, а также пункты временной дислокации противника. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 ВСУ, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 559 дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова