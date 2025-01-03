Якутский штурмовик, сразившийся на ножах с боевиком ВСУ, рассказал подробности

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Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военнослужащего в бою на ножах, рассказал RT подробности схватки. Напомним, бой произошел в Трудовом Донецкой народной республики.
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — пояснил боец ВС РФ.
Григорьев добавил, что от рук противника погиб его друг. Перед этим в сети была опубликована видеозапись боя российского и украинского военных, снятая на шлемную камеру украинца.
Украинский военнослужащий проиграл бой, попросив Григорьева дать ему спокойно умереть, после чего совершил самоубийство. Боевик перед смертью отметил Григорьева, как «лучшего бойца в мире».
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