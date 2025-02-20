ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.
По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.
Читайте также:
Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Наступление на позиции ВСУ под Курском, контроль над дорогой в Судже, бои в Торецке: последние новости СВО
ВСУ готовят мощное наступление на Брянскую область
Элина Позднякова