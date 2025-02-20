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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом
20 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/ablokhin

Митинг у американского посольства устроили в Киеве после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на ряд местных Telegram-каналов.
«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у здания посольства США примерно 30 человек с украинским и американским флагами.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять страну, если на Украине не пройдет голосование.

Перед этим стало известно, какое заманчивое предложение сделал сын Трампа Зеленскому.

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ВСУ готовят мощное наступление на Брянскую область
20 февраля 2025, 10:24

Фото: iStock/Evgeny555

Украинская армия готовит масштабное наступление на Брянскую область, скопление боевиков и военной техники ВСУ фиксируется примерно в 50 км от российской границы, пишет Shot.
По данным издания, украинское командование сосредоточило в двух населённых пунктах Сумской области группировку ВСУ численностью порядка пяти тысяч боевиков. Также туда пригнали более 200 единиц боевой техники, в том числе танки Leopard и Abrams, БМП и другое вооружение, предоставленное Украине странами НАТО.

Предполагается, что планируемое наступление нацелено на попытку перехватить повестку переговоров России и США.

Также издание пишет, что проводится частичная эвакуация мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области.

Отмечается, что ВС РФ контролируют передвижение противника и наносят по скоплениям живой силы и техники удары авиацией и артиллерией.

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Наступление на позиции ВСУ под Курском, контроль над дорогой в Судже, бои в Торецке: последние новости СВО
20 февраля 2025, 09:36

Фото: iStock/Longfin Media

ВС РФ продолжают активно наступать на ключевых направлениях, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское. Они используют беспилотники, артиллерию и авиацию для подавления позиций Вооружённых сил Украины. После освобождения населённого пункта Свердликово российские войска развивают наступление сразу в двух направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».

Курская область


Российские войска вошли на территорию Сумской области в направлении Новенького, создавая угрозу главной трассе снабжения группировки ВСУ. Также ВС РФ продолжают активные действия в приграничных районах, демонстрируя значительные успехи на нескольких фронтах. Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, Вооружённые силы России пересекли государственную границу в Курской области и начали операции на территории Украины, усиливая давление на позиции ВСУ.

Кроме того, ВС РФ установили контроль над стратегической дорогой Суджа — Рыльск, ограничивая манёвры украинской стороны. Освобождение Свердликово в Курской области открывает путь к окружению Суджи. Следующие две недели станут ключевыми для успешного развития операции.

Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами
Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска активно применяют беспилотники для уничтожения блиндажей, командных пунктов и транспортных средств ВСУ. Точные удары способствуют последовательному вытеснению противника с занимаемых позиций. В ответ ВСУ проводят массированные обстрелы: за последние сутки левобережье Херсонской области подверглось атаке с использованием артиллерии, в результате чего пострадали мирные жители.


Запорожское направление


На Запорожском участке сохраняется относительная стабильность, однако продолжаются позиционные бои. В районе Орехова и Малой Токмачки российские силы используют дроны, артиллерию, реактивные системы залпового огня и фронтовую авиацию для подавления передовых позиций ВСУ. Противник также активизировал обстрелы Энергодара, включая районы, прилегающие к Запорожской АЭС. Частые удары беспилотников фиксируются на дорогах в районе Васильевки и непосредственно в самом городе, что создает угрозу как для военных объектов, так и для критически важной инфраструктуры региона.

Фото: iStock/MikeMareen

Торецкое направление


В Торецкой агломерации боевые действия сосредоточены вокруг города Торецка, где идут ожесточенные столкновения по периметру населенного пункта. В самой Щербиновке продолжаются изматывающие встречные бои, а в районах Крымского и Дачного российские войска сталкиваются с постоянными атаками штурмовых групп ВСУ. Ситуация остается крайне напряженной.


Часовоярское направление


В Часов Яре основные бои сосредоточены в южных районах города — «Шевченко» и «Цех №2». Российские силы ведут наступление в районе Ступочек, однако закрепиться в самом селе пока не удалось.


Северское направление


На Северском фронте продолжается позиционная борьба, и линия соприкосновения остается без значительных изменений. На Краснолиманском направлении, после освобождения Ямполовки, российские штурмовики заняли более выгодные позиции для подготовки атак на Торское и Заречное. В районе Колодези также идут бои, однако оборона ВСУ пока успешно сдерживает натиск противника.

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