ВС РФ нанесли удар по складу в Запорожской области

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Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу боеприпасов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», – сказал он.
Лебедев подчеркнул, что в результате атаки было уничтожено около 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее координатор николаевской подпольной организации сообщил, что российские войска ударили по территории возле железнодорожного вокзала в Кривом Роге. По его словам, были слышны сильные взрывы. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.
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