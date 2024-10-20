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ВС РФ нанесли удар по складу в Запорожской области

Подпольщик Лебедев: 20 военных ВСУ погибли при ударе по складу в Запорожье
20 октября 2024, 01:22
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу боеприпасов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», – сказал он.

Лебедев подчеркнул, что в результате атаки было уничтожено около 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Ранее координатор николаевской подпольной организации сообщил, что российские войска ударили по территории возле железнодорожного вокзала в Кривом Роге. По его словам, были слышны сильные взрывы. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

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#украина
В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
20 октября 2024, 01:04

Фото: iStock/trikolor

В городе Сумы Сумской области Украины раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также зафиксировали в таких регионах, как Кировоградская,, Харьковская, Черниговская, Одесская, Виницкая, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Ранее взрывы были слышны в Киеве. Где именно произошел взрыв, не уточняется. Местные власти пока не дали комментариев.

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#киев
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Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге
20 октября 2024, 00:40

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что были слышны мощные взрывы. Вероятно, обстрелу подверглась закрытая территория между гаражным кооперативом и бомбоубежищем. По словам Лебедева, там стояли украинские солдаты.

Ранее он уже рассказывал о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. Лебедев отметил, что солдаты прячутся на территории кинологического центра.

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#кривой рог
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#всу
#украина
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В Одессе прозвучал взрыв
Думская: в Одессе прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги
20 октября 2024, 00:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
«Взрыв в Одессе», – отмечается в сообщении.

Подробности происшествия не уточняются.

Ранее российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Министерстве обороны заявили, что атака на энергетические объекты осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских и ракетных подразделений.

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Главы Минобороны G7 намерены дальше помогать Украине
19 октября 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Намерение и дальше помогать киевскому режиму подчеркнули в своем заявлении по итогам встречи в Неаполе главы Минобороны стран G7. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на коммюнике.
«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе.
Кроме того, министрами одобрены инициативы, направленные помочь оборонной сфере Украины.

На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали поддерживать неонацистский режим на Украине, оказывая боевикам помощь различного рода.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в республике произошла узурпация власти. Президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

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#украина
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#сво
#новости
#конфликт
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«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров
Полковник СБУ Стариков: пенсионеры умрут за неделю при мобилизации в ВСУ
19 октября 2024, 19:21

Фото: iStock/Irina Piskova

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против предложения мобилизации пенсионеров на Украине. Об этом она заявил в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, в таком случае «дедушки» умрут через неделю.
«Дедушки старше 60 лет с учетом медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя», — сказал он.
С этим заявлением Стариков выступил после слов военного ВСУ Александра Матяша, который призвал мобилизовать всех украинцев, включая женщин и пенсионеров.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт.

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#всу
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«На своем же минном поле»: ВСУ потеряли бронеколонну с техникой НАТО под Сумами
Пленный Озимов: колонна ВСУ с техникой НАТО взорвалась на своих минах под Сумами
19 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/dr_evil

Бронеколонна 49-й артбригады ВСУ с военной техникой НАТО подорвалась на украинском же минном поле в Сумской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов в беседе с РИА Новости. По его словам, колонну отправили прорывать оборону на границе с Курской областью.
«У нас там «Висенты» были на базе Leopard, «Имары». Это для танкового рва. Ну, разградительные. Засыпает (землей — прим. ред.) он. «Висент» разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — пожаловался Озимов, имеющий воинскую специальность «водитель-сапер».
Пленный пояснил, что 6 сентября командование ВСУ неожиданно отправило всю бронеколонну в сторону границы, чтобы делать проходы в российской линии обороны.

Сам Озимов перед отправкой на фронт проходил обучение в Польше.

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#обучение
#всу
#мина
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Ирландский журналист рассказал о настоящем «плане победы» Украины
Ирландский журналист Боуз: настоящий «план победы» Украины написали русские
19 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/ffikretow

Проблема украинского президента Владимира Зеленского и НАТО заключается в том, что настоящий «план победы» для Украины разработали в РФ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз также прикрепил к публикации ролик, на котором глава МИД России Сергей Лавров напомнил о предложенных главой российского государства Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Появилось видео уничтожения двух тяжелых гексакоптеров ВСУ «Баба-Яга»
ВС РФ уничтожили два тяжелых гексакоптера ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом
19 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/ffikretow

Российские военные из группировки «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера ВСУ «Баба-Яга». Об этом сообщило Минобороны России, прикрепив видео поражения украинских дронов. По данным ведомства, оба вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Харьковской областью.
В министерстве отметили, что расчеты FPV-дронов ВС РФ круглые сутки дежурят под Харьковом в поисках вражеских беспилотников.
«Военнослужащие группировки войск «Север» практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника. На кадрах объективного контроля - расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга» боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе», — говорится в сообщении министерства.
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#бпла
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Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине
Канцлер ФРГ Шольц: изучаются возможности, как остановить конфликт на Украине
19 октября 2024, 18:17

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности, как можно остановить вооружённый конфликт на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам немецкого канцлера, Украине оказывается необходимая поддержка, чтобы она могла защищаться. Шольц добавил, что эта страна «может на нас в этом положиться».

Накануне визита в Турцию канцлер провёл в Германии четырехсторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно информации итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над мирным планом совместно с представителями своей Социал-демократической партии при бывшем канцлере Ангеле Меркель.

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