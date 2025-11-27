Стало известно количество украинцев, приехавших в Россию в 2025 году
В 2025 году более двадцати пяти тысяч граждан Украины въехали на территорию России. Такую статистику приводит РИА Новости.
Всего сначала года страну посетили 25 тысяч 352 гражданина Украины.
Подавляющее большинство из них — 23 867 человек — совершали частные поездки. Еще 1094 украинца прибыли в Россию с деловыми целями, при этом 103 человека въехали как туристы, а 31 гражданин следовал транзитом.
Основная часть въехавших выбрала авиатранспорт — им воспользовались 24 399 человек. 871 людей отдали предпочтение автомобилям, пешим порядком прибыли 79 человек, а железнодорожным транспортом — всего трое.
В июле «Радио 1» передавало, что украинцы покупают у релокантов паспорта и вклеивают в них свои фотографии, чтобы въехать в Россию. Приобретенные документы не сразу попадают в базу как утраченные, что делало их выявление затруднительным.