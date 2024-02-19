«ВС РФ наступают на пяти направлениях»: где армия России проводит основные атаки

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Сейчас для ВСУ складывается самая опасная ситуация с начала российской спецоперации, ВС РФ наступают сразу на пяти направлениях, а после установления контроля над Авдеевкой у российской армии освобождаются силы для проведения операции по захвату Угледара. Об этом пишет этом газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», - говорится в материале.
Автор напомнил, что выход к Угледару обеспечил захват Марьинки, а также успешное продвижение в Новомихайловке.
Всего издание выделяет пять основных направлений, где активно атакует армия России: Кременное, Авдеевское, Артемовское, Марьинское и Работинское в Запорожской области.
При этом уточняется, что украинской армии не хватает боеприпасов в отсутствии военной помощи от США, примерно на 1000 км линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
Российская разведка перехватила разговор бойца ВСУ о катастрофических потерях
ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
Минобороны России показало новые кадры отхода подразделений ВСУ из Авдеевки
Элина Позднякова