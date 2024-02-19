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«ВС РФ наступают на пяти направлениях»: где армия России проводит основные атаки

NYT: После взятия Авдеевки у ВС РФ освобождаются силы для наступления на Угледар
19 февраля 2024, 09:39
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Сейчас для ВСУ складывается самая опасная ситуация с начала российской спецоперации, ВС РФ наступают сразу на пяти направлениях, а после установления контроля над Авдеевкой у российской армии освобождаются силы для проведения операции по захвату Угледара. Об этом пишет этом газета New York Times со ссылкой на украинских военных.
«Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера», - говорится в материале.

Автор напомнил, что выход к Угледару обеспечил захват Марьинки, а также успешное продвижение в Новомихайловке.


Кроме того, считается, что ВС РФ могут начать наступление в районе Работино. Также российские военные усиленно атакуют Часов Яр. Армия России накопила до 40 000 военных в районе Мариуполя и около 110 000 в районе Купянска и Лимана.

Всего издание выделяет пять основных направлений, где активно атакует армия России: Кременное, Авдеевское, Артемовское, Марьинское и Работинское в Запорожской области.

При этом уточняется, что украинской армии не хватает боеприпасов в отсутствии военной помощи от США, примерно на 1000 км линии боевого соприкосновения.

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Российская разведка перехватила разговор бойца ВСУ о катастрофических потерях
19 февраля 2024, 09:14

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российская разведка перехватила телефонный звонок украинского военного, который позвонил домой. В разговоре он пожаловался на огромные потери среди ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья».
По его словам, в районе Работино в Запорожской области ВСУ теряют по 15-20 военных ежедневно. При этом данная цифра указывается без учета раненых.

«Мы заканчиваемся», - сказал военный ВСУ.

В ответ ему сказали, что подобная обстановка происходит на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

Ранее попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир одного батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. При этом российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, западнее ЛНР, а ВСУ несут там огромные потери.

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#всу
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Второй украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
19 февраля 2024, 08:43

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области российская система противовоздушной обороны сбила уже второй беспилотник за утро 19 февраля. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над Брянской областью был сбит вражеский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При первой атаке на регион также никто не пострадал.

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#минобороны рф
#бпла
#аппарат
#регион
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Отражена атака украинского беспилотника на Брянскую область
Минобороны: В Брянской области сбит беспилотник ВСУ
19 февраля 2024, 08:34

Фото: iStock/Stanchev

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 7.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в Брянской области.

Ранее о сбитом в регионе вражеском реактивно дроне также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Согласно его уточнениям, при украинской атаке никто не пострадал. Также нет разрушений на земле. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

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#беспилотник
#бпла
#губернатор
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Реактивный беспилотник попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: в Брянской области ПВО сбила реактивный беспилотник
19 февраля 2024, 08:21

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский реактивный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет разрушений на земле.

Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

Накануне украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Воронежем. Пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было.

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#бпла
#аппарат
#рф
#пво
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ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
Минобороны: ВС РФ полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке от ВСУ
19 февраля 2024, 07:50

Фото: iStock/macky_ch

Российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом подразделения ВСУ пытаются осуществить беспорядочное отступление. Тем временам бойцы российской группировки войск «Центр» продолжают бить артиллерией и авиацией по укрепрайонам противника, нанося огневое поражение.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. В настоящее время подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы.

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#сергей шойгу
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#министр
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#всу
#вс рф
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Российские военные продолжают зачистку жилых кварталов в Авдеевке
19 февраля 2024, 07:12

Фото: iStock/zim286

Подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно сообщению, рейды в освобожденном городе проводят бойцы отряда специального назначения «Викинг». Они проверяют дворы и жилые помещения. Также спускаются в подвалы, где могут прятаться мирные жители, которых необходимо временно вывезти из Авдеевки, пока украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы.

Военный из подразделения «Викинг» также отметил, что в городе могут по-прежнему оставаться разрозненные группы ВСУ. Украинцы могут прятаться в зданиях и попытаться оказать сопротивление. Именно для этого проверяются все дворы, жилые дома и другие постройки.

Напомним, 17 февраля Авдеевка перешла под контроль российских сил, а ВСУ в спешке бежали из города, бросая вооружение и военную технику.

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#дворы
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#дома
#рейды
#всу
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Минобороны России показало новые кадры отхода подразделений ВСУ из Авдеевки
19 февраля 2024, 06:51

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет 19 февраля РИА Новости.




По объектам противника, включая брошенную бронетехнику, наносится огневое поражение, отметили в ведомстве.

Сейчас военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке. Командир инженерного взвода с позывным Усман рассказал, что в основном саперы находят «мины старого советского производства», но «присутствует и натовское вооружение».

Ранее сообщалось, что российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. В частности, были
обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

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#вооружённые силы рф
#украина
#всу
#минобороны рф
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Российские военные нашли в Авдеевке трофейное западное оружие
РИА Новости: Бойцы ВС РФ нашли склад трофейного оружия после взятия Авдеевки
19 февраля 2024, 05:13

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости.
Были обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. <...>Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — рассказал командир подразделения.

Приказ об отступлении из Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали город, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.

На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.

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#всу
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Власти Херсонской области назвали размер демилитаризованной зоны на Украине
Сальдо считает, что демилитаризованная зона должна быть не менее 150-200 км
19 февраля 2024, 04:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что протяженность демилитаризованной зоны на Украине должна составлять не менее 150-200 километров вглубь республики. Об этом пишет РИА Новости.
«Боевые действия должны быть прекращены, а украинские тяжелые вооружения отодвинуты от границ России на расстояние, недоступное для их применения», — подчеркнул Сальдо.

При этом, по его словам, украинские войска должны оставить всю территорию правобережной Херсонщины, включая Снигиревский и Александровский округа.

Губернатор Херсонской области добавил, что демилитаризованная зона должна быть чуть более протяженной, чем дальность полета боеприпасов для РСЗО и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Как пояснил Владимир Сальдо, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обладают летящими на сотни километров ракетами — такими, например, как модернизированные зенитные ракеты С-200 с дальностью до 600 километров. Поэтому для прекращения огня эти ракеты необходимо либо отодвинуть на запад Украины, либо вовсе уничтожить.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о намерении ВС РФ отодвинуть демилитаризованную зону на Украине для обеспечения безопасности российской территории от обстрелов. Он также напомнил, что задача ВС РФ заключается в том, чтобы обеспечить положение, при котором Донбасс не будет подвергаться обстрелам.

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#украина
#владимир путин
#владимир сальдо
#херсонская область
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