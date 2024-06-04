ВС РФ окружают ВСУ у водохранилища близ Карловки

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ВСУ рискуют оказаться в окружении армии России в районе села Карловка в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
Он напомнил, что севернее Карловки российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское.
По его словам, армия России продвинулась со стороны Нетайлова к Карловке, что даёт возможность российским военным держать под огневым контролем дороги, по которым проходит снабжение подразделений ВСУ, которые находятся в Карловке.
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«Таким образом, они зажимают к водохранилищу противника и не дают ему возможности снабжения с обратной стороны, то есть не просто выдавливают, а фактически там, в районе водохранилища, могут взять в некое окружение противника. Это все связано с географией самого этого водохранилища», — пояснил Кимаковский.
По его словам, армия России продвинулась со стороны Нетайлова к Карловке, что даёт возможность российским военным держать под огневым контролем дороги, по которым проходит снабжение подразделений ВСУ, которые находятся в Карловке.
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Элина Позднякова