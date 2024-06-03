ВС РФ окружили ВСУ в Волчанске

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Армия России окружила ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Украинские войска окружены — это означает, что им некуда отступать», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он считает, что подобное положение может заставить ВСУ усилить сопротивление на короткое время, однако оно будет быстро подавлено российской стороной из-за невозможности снабжения украинских подразделений.
По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.
Таким образом, Меркурис уверен, что ВСУ оказались в ловушке, а российские военные полностью контролируют ситуацию в городе.
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Элина Позднякова