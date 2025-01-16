ВС РФ освободили более 13 квадратных километров в районе Курахово – Рогов

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Российские войска продвинулись западнее и южнее Курахово, за сутки освободив более 13 квадратных километров территории. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Отмечается, что ВС РФ освободили более шести квадратных километров в районе Авдеевки, расположенной западнее Курахово. Также бойцы продвинулись южнее вдоль реки Сухие Улы около населённого пункта Янтарное, освободив около семи квадратных километров территории.
ВС РФ освободили Курахово 6 января. Город располагается в 46 километрах от Донецка и 30 километрах от Красноармейска (украинское название – Покровск). Город является самым крупным населённым пунктов в юго-западной части Донбасса и имеет важное оперативное значение.
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Анастасия Чинкова