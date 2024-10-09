ВС РФ освободили два населённых пункта в Курской области

Фото: iStock/macky_ch
Российские войска освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжили вести активные наступательные действия на Курском направлении, в результате чего удалось выбить ВСУ из деревни Новая Сорочина и хутора Покровский и вернуть над ними контроль.
Подчеркнём, что оба населённых пункта находятся в Суджанском районе Курской области. Новая Сорочина при этом располагается в 19 километрах севернее районного центра – города Суджа.
Читайте также:
Попытки прорыва в Курской области, обстрел ДНР, штурм ВС РФ под Торецком: последние новости СВО
Министр обороны РФ Белоусов шёпотом пообщался с раненным на СВО офицером — видео
Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
Анастасия Чинкова