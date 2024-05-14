Под Харьковом ВС РФ взяли в плен более 60 боевиков «Кракена»*

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Российские военные взяли в плен более 60 бойцов неонацистского формирования «Кракен»* в Харьковской области. Они уже дают признательные показания. Об этом рассказал в эфире Первого канала глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена"* задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал Ганчев.
Он также сообщил, что западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.
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