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Армия России освободила Гончаровку в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
На сегодняшний день армия России продолжает освобождать территории курского приграничья от оккупации украинской армии.
12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
13 марта была полностью освобождена Суджа, Меловой и Подол.
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