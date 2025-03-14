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ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Армия России освободила Гончаровку в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На сегодняшний день армия России продолжает освобождать территории курского приграничья от оккупации украинской армии.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

13 марта была полностью освобождена Суджа, Меловой и Подол.

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«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского
Депутат Белик: Зеленский давно стал обузой, превратился в обезумевшую марионетку
14 марта 2025, 12:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.
«Взаимодействие с ним так или иначе накладывает негативный отпечаток, и для Запада он давно стал обузой. Закономерно, что персонаж, который тяготит уже собственных хозяев и чья персона не встраивается в происходящий сейчас процесс мирного урегулирования, должна как минимум быть отодвинута на задний план и убрана с политической арены», — пояснил депутат в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа назвал возможные условия, которые Москва выдвинет Вашингтону для временного перемирия на Украине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что наверняка будет затронут запрет поставок оружия киевскому режиму, затем вопрос обмена пленными и вопрос оккупированных на данный момент территорий Курской области. По его словам, перемирие не должно быть попыткой снова обмануть Россию.
«Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано», — пишет издание.
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Стало известно, зачем спецпосланник Трампа приехал в Россию
Депутат Новиков: визит Уиткоффа в Москву нужен для продолжения диалога РФ и США
14 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/Vacclav

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву может быть связан с тем, что требуется продолжать диалог России и США, в том числе на самом высоком уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас трудно рассчитывать на быстрое разрешение конфликта на Украине.
«России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал принятую французскими депутатами резолюцию об увеличении помощи Украине, которая подразумевает полное изъятие российских замороженных активов. В разговоре с RT аналитик назвал документ бредом, так большая часть стран Евросоюза против такого решения, так как понимают, что украинская государственность сейчас стоит на грани развала.
«И все разговоры ведутся с целью сохранения лица перед грядущей катастрофой киевского режима, не более того. То есть это потуги Макрона, потуги других, кто поддерживает Киев, которые ни к чему хорошему не приведут», — указал Михайлов.
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В Смоленской области пытались поджечь Музей неизвестного солдата
14 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/ Manuel Rodriguez Sevillano

В Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что накануне ночью неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской в Вязьме бутылку с зажигательной смесью. Остатки жидкости, которая была внутри сосуда, обнаружили возле разбитого окна. Из-за происшествия пострадала пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении. Еще повреждения получили окно и подоконник.

Уточнялось, что виновнику инцидента на вид примерно 25 лет. Поджигатель был в темной куртке, капюшоне и маске. В настоящее время его ищут. Согласно предварительным данным, молодой человек работал на украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.

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Жители Казачьей Локни рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 12:21

Фото: Telegram/@Hinshtein

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено подразделениями ВС РФ, рассказали о своей жизни во время семи месяцев оккупации населенного пункта боевиками ВСУ. К примеру, жительница Елена Гарафонова поделилась, что очень рада тому, что ее и других местных повезут в Курск.
«По вечерам, когда окна закрывали, мы играли под свечкой, чтобы хотя бы какой-нибудь свет был, играли в словесные игры», — рассказала «Известиям» жительница Казачьей Локни Екатерина Праваторова.
В то же время в сети появились кадры из другого освобожденного в Курской области населенного пункта — села Пушкарное. Видео прислал RT боец с позывным Музыкант. По его словам, населенный пункт буквально полностью разгромлен из-за боевых действий.
«Боец с позывным Музыкант сообщил, что вместе с товарищами двигается в сторону Суджи — на подмогу своим», — отмечает телеканал.
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«Крах НАТО»: военный эксперт раскрыл, что на самом деле значит освобождение Суджи
Военэксперт Литовкин: освобождение Суджи показало крах Зеленского и НАТО
14 марта 2025, 12:18

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Освобождение российскими войсками курского города Суджа показало полный крах авантюры Владимира Зеленского и стоящих за ним советников из НАТО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, ВСУ на курс направлении сейчас находятся в катастрофическом положении, а 20% потерь украинской армии приходятся именно на этот участком фронта.
«С освобождением Суджи мы показываем полный крах авантюры [президента Украины Владимира] Зеленского и его генералов, а также стоящих за ними генералов и советников из НАТО. <…> Украинские боевики понимают, что проигрывают, и готовы сдаваться в плен, готовы дезертировать с линии фронта. Они бы все это сделали, если бы за спиной у них не было расстрельных команд», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время в Госдуме назвали сроки полного освобождения Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Виктор Соболев согласился со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко, что регион освободят в течение нескольких дней. По словам парламентария, бойцам ВС РФ хватит недели на то, чтобы полностью Курскую область под контроль.
«Через несколько дней, максимум неделю, конечно, Курская область, которая была захвачена фашистами, будет освобождена. Положительно [оцениваю успехи]. Провели такой блестящий тактический ход, когда через тоннель, кажется, 15 с лишним километров вышли в тыл, который оборонял Суджу, взяли Суджу», — поделился Соболев.
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