Отступление в Белогоровке и серия атак ВС РФ под Угдедаром: последние новости СВО

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ВС РФ провели серию успешных атак на Угледарском направлении. Придвинуться вглубь обороны противника также удалось российским военным в направлении Яснобродовки. О том, где зафиксированы самые ожесточенные бои и где продвинулись ВС РФ читайте в материале «Радио 1».
Слобожанское направление
На окраине Липцев и в Волчанске идут тяжелые бои. ВС РФ продолжают системную работу по снижению боевого потенциала противника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Сватовско-Купянское направление
Российские войска продвигаются в направлении Стельмаховки, а также ведут бои непосредственно в Берестовом. Линия боевого соприкосновения в настоящее время не изменилась.
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Северское направление
ВС РФ отступили с нескольких опорных пунктов северо-восточнее Белогоровки. В то же время ВСУ выбиты к югу от населенного пункта, а также уточнена конфигурация фронта к юго-западу от Спорного.
Авдеевское направление
Российской армии удалось полностью освободить Уманское, развивая дальнейшее наступление в направлении Яснобродовки.
Угледарское направление
ВС РФ провели серию успешных атак, заняв несколько лесополос к югу от Константиновки. Западнее Новомихайловки продолжаются встречные бои.
Запорожское направление
В районе Работино идут бои с применением средств дальнего поражения с обеих сторон. Активное противостояние зафиксировано северо-западнее Вербового.
Донецкое направление
ВС РФ штурмуют позиции противника в Парасковиевке, есть небольшие продвижения. В районе Нетайлово идёт зачистка окраин населённого пункта от остатков украинского гарнизона, который уже начал отходить в Карловку и готовиться к дальнейшей обороне.
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Анастасия Хохлова