ВС РФ освободили Кутьковку и Боровую в Харьковской области
Российские военные освободили контроль село Кутьковка и поселок Боровая в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого передает Минобороны в своем канале в мессенджере Max.
Контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Запад». Уличные бои идут в Великой Шапковке и Шийковке. Более половины территории последнего поселка заняли российские штурмовики. Боевые действия также продолжаются в населенных пунктах Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина.
Кроме того, Герасимов отметил, что военнослужащие ВС РФ занимаются ликвидацией формирований противника в Святогорске на территории ДНР.
Ранее сообщалось, что трое бойцов группировки войск «Восток» атаковали опорный пункт ВСУ и захватили в плен семерых боевиков. Группа из трех человек установила наблюдение и потом пошла в штурм. Операция началась с нескольких гранат, закинутых во вражеский блиндаж, после чего произошла перестрелка.
