Удар ВСУ по Орлу, освобождение Новоивановки под Курском: последние новости СВО

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За минувшую ночь над российскими регионами уничтожены 42 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Орловской, Брянской, Ростовской и Курской областями, а также на Кубани.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 20 беспилотников сбиты над территорией Орловской области, по 8 — над Ростовской и Брянской областями, 5 — над Курской областью и 1 — над Кубанью.
Канал SHOT пишет, что ночью над Орловской областью в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. В результате атаки по нефтебазе в посёлке Стальной Конь началось возгорание. В 08:51 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о произошедшем у себя на канале.
По информации Минобороны РФ, самолет Су-34 произвел удар планирующими авиабомбами с коррекционным модулем по опорному пункту Вооруженных сил Украины и их личному составу в приграничной зоне Курской области.
В регионе по-прежнему идут ожесточенные бои. Российская армия медленно вытесняет противника с оккупированной территории. Освобожден населенный пункт Новоивановка. Отмечаются успехи плиз Малой Локны и Кругленького.
Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив и Раздольный. Российские военные наступают на трассу, увеличивая свою зону контроля от Нового Комара в направлении Великой Новосёлки.
В районах Сторожевого и Нескучного отмечается активизация боев. Основной задачей ВС РФ в этом направление стоит взятие под контроль высоты Бабья гора и русла реки Мокрые Ялы.
Российским военным удалось окружить село Константинопольское с юга и севера, что позволило освободить данный населенный пункт от ВСУ. В поселках Гигант и Янтарный продолжаются зачистки. Подорван мост через реку Волчья, расположенный между Константинополем и Андреевкой, что значительно затрудняет снабжение украинской армии в этом районе.
Российские силы успешно предотвратили контратаку вооруженных сил Украины в районе Глушковки, продвигаясь на юг вдоль реки Оскол и захватив под контроль несколько украинских опорных пунктов. В окрестностях населенного пункта Загрызово продолжаются интенсивные бои. Большая часть села Лозовая находится под контролем российских военных.
ВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии фронта, бои отмечаются в 15 населенных пунктах. Российские войска закрепились на юге поселка Песчаный. Столкновения продолжаются западнее Пушкино, а также в районах Новоеленовки, Новоелизаветовки, Украинки и Славянки. Российские штурмовые группы пытаются взять под контроль стратегически важную дорогу Ясеневое–Константинополь, а также населенный пункт Андреевка.
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ВСУ атаковали нефтебазу по Орлом
Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 20 беспилотников сбиты над территорией Орловской области, по 8 — над Ростовской и Брянской областями, 5 — над Курской областью и 1 — над Кубанью.
Канал SHOT пишет, что ночью над Орловской областью в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. В результате атаки по нефтебазе в посёлке Стальной Конь началось возгорание. В 08:51 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о произошедшем у себя на канале.
«Сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — пишет глава региона.
Курская область
По информации Минобороны РФ, самолет Су-34 произвел удар планирующими авиабомбами с коррекционным модулем по опорному пункту Вооруженных сил Украины и их личному составу в приграничной зоне Курской области.
В регионе по-прежнему идут ожесточенные бои. Российская армия медленно вытесняет противника с оккупированной территории. Освобожден населенный пункт Новоивановка. Отмечаются успехи плиз Малой Локны и Кругленького.
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Угледарское направление
Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив и Раздольный. Российские военные наступают на трассу, увеличивая свою зону контроля от Нового Комара в направлении Великой Новосёлки.
В районах Сторожевого и Нескучного отмечается активизация боев. Основной задачей ВС РФ в этом направление стоит взятие под контроль высоты Бабья гора и русла реки Мокрые Ялы.
Российским военным удалось окружить село Константинопольское с юга и севера, что позволило освободить данный населенный пункт от ВСУ. В поселках Гигант и Янтарный продолжаются зачистки. Подорван мост через реку Волчья, расположенный между Константинополем и Андреевкой, что значительно затрудняет снабжение украинской армии в этом районе.
Купянское направление
Российские силы успешно предотвратили контратаку вооруженных сил Украины в районе Глушковки, продвигаясь на юг вдоль реки Оскол и захватив под контроль несколько украинских опорных пунктов. В окрестностях населенного пункта Загрызово продолжаются интенсивные бои. Большая часть села Лозовая находится под контролем российских военных.
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Покровское направление
ВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии фронта, бои отмечаются в 15 населенных пунктах. Российские войска закрепились на юге поселка Песчаный. Столкновения продолжаются западнее Пушкино, а также в районах Новоеленовки, Новоелизаветовки, Украинки и Славянки. Российские штурмовые группы пытаются взять под контроль стратегически важную дорогу Ясеневое–Константинополь, а также населенный пункт Андреевка.
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Елена Генералова