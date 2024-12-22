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Удар ВСУ по Орлу, освобождение Новоивановки под Курском: последние новости СВО

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

За минувшую ночь над российскими регионами уничтожены 42 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Орловской, Брянской, Ростовской и Курской областями, а также на Кубани.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали нефтебазу по Орлом




Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 20 беспилотников сбиты над территорией Орловской области, по 8 — над Ростовской и Брянской областями, 5 — над Курской областью и 1 — над Кубанью.

Канал SHOT пишет, что ночью над Орловской областью в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. В результате атаки по нефтебазе в посёлке Стальной Конь началось возгорание. В 08:51 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о произошедшем у себя на канале.

«Сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — пишет глава региона.

Курская область


По информации Минобороны РФ, самолет Су-34 произвел удар планирующими авиабомбами с коррекционным модулем по опорному пункту Вооруженных сил Украины и их личному составу в приграничной зоне Курской области.

В регионе по-прежнему идут ожесточенные бои. Российская армия медленно вытесняет противника с оккупированной территории. Освобожден населенный пункт Новоивановка. Отмечаются успехи плиз Малой Локны и Кругленького.

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Угледарское направление


Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив и Раздольный. Российские военные наступают на трассу, увеличивая свою зону контроля от Нового Комара в направлении Великой Новосёлки.

В районах Сторожевого и Нескучного отмечается активизация боев. Основной задачей ВС РФ в этом направление стоит взятие под контроль высоты Бабья гора и русла реки Мокрые Ялы.

Российским военным удалось окружить село Константинопольское с юга и севера, что позволило освободить данный населенный пункт от ВСУ. В поселках Гигант и Янтарный продолжаются зачистки. Подорван мост через реку Волчья, расположенный между Константинополем и Андреевкой, что значительно затрудняет снабжение украинской армии в этом районе.

Купянское направление


Российские силы успешно предотвратили контратаку вооруженных сил Украины в районе Глушковки, продвигаясь на юг вдоль реки Оскол и захватив под контроль несколько украинских опорных пунктов. В окрестностях населенного пункта Загрызово продолжаются интенсивные бои. Большая часть села Лозовая находится под контролем российских военных.

На Украине прозвучала воздушная тревога
На Украине прозвучала воздушная тревога

Покровское направление


ВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии фронта, бои отмечаются в 15 населенных пунктах. Российские войска закрепились на юге поселка Песчаный. Столкновения продолжаются западнее Пушкино, а также в районах Новоеленовки, Новоелизаветовки, Украинки и Славянки. Российские штурмовые группы пытаются взять под контроль стратегически важную дорогу Ясеневое–Константинополь, а также населенный пункт Андреевка.

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#удар
#пво
Президент Путин: интересы России неизменны
22 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/macky_ch

Интересы России и ее людей неизменны, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства Владимир Путин.
«Дело в том, что все меняется. Остаются неизменными только интересы. Интересы, в данном случае, России и ее народа», — сказал президент, говоря о перспективах налаживания российско-американских отношений.
Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что американские специалисты наводят ракеты, бьющие по России. Он указал, что США недружественны к российской стороне.

В январе грядущего года к власти в США во главе с Дональдом Трампом придут республиканцы. Эксперты предположили, что переговоры по Украине могут состояться уже 21 января.

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#россия
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#новости
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Стало известно, как Трамп может завершить конфликт на Украине
RS: Трамп может способствовать завершению конфликта на Украине развитием Арктики
22 декабря 2024, 10:39

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Отмечается, что Штаты могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине. В материале говорится, что подобный вариант будет привлекательным как для российского лидера Владимира Путина, так и для Дональда Трампа.

Республиканский политик неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#операции
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В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры
22 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание, которое возникло на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области в результате атаки дронов, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, основная цель противника заключалась в атаке объектов топливо-энергетической инфраструктуры. Клычков отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет.

Напомним, в Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, в небе прозвучало порядка 10–12 глухих взрывов.

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#топливо
#ночь
#бпла
#всу
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#орловская область
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За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
22 декабря 2024, 08:55

Фото: iStock/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 20 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над Орловской областью, по 8 дронов – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края. Иные подробности не сообщаются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пво
#дрон
#беспилотник
#минобороны рф
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ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
Слюсарь: ПВО уничтожила над Ростовской областью восемь беспилотников и ракету
22 декабря 2024, 08:12

Фото: iStock/e-crow

ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, было сбито и подавлено восемь вражеских дронов и ракета. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Данные о последствиях на земле уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
#данные
#бпла
#ракета
#ракеты
#ростовская область
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Разведчики ВС России взяли пленных на северском участке фронта
22 декабря 2024, 08:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Разведчики российской группировки войск «Юг» во время наступления боевых частей 6-й бригады российских сил произвели штурм опорного пункта ВСУ и взяли пленных на северском участке фронта. Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения.
По его словам, российские военные воспользовались непогодой и тем, что противник не ждал бойцов ВС РФ на этом участке линии боевого соприкосновения. Пока украинские боевики вели наблюдение за штурмом на флангах, разведчики произвели штурмовой налет на одну из укрепленных позиций ВСУ.

Командир подразделения добавил, что после этого российские военнослужащие с пленными благополучно вернулись.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#ракеты
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Беженец поведал о подвиге бойца РФ при освобождении Веселого Гая
РИА Новости: боец ВС России героически отстреливался до последнего патрона в ДНР
22 декабря 2024, 06:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ходе освобождения села Весёлый Гай в ДНР российский боец героически отстреливался до последнего патрона, рассказал эвакуированный из населённого пункта беженец Александр.
Военнослужащие РФ вошли в село 14 декабря, освободив его от украинских войск, и по дороге забрали тело погибшего бойца.

«Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского», — рассказал беженец РИА Новости.
По словам Александра, солдат сражался, несмотря на тяжёлые ранения. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, перевязал раны, но продолжал держать оборону до последнего. Даже после того, как силы покинули его, он держал связь с товарищами по рации и не сдавался до самого конца.

«И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — рассказал Александр о последних моментах храброго бойца.
Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников.

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Польских боевиков нашли и уничтожили в ходе операции в ДНР
Купол: во время зачистки Курахово от ВСУ силы РФ уничтожили польских наемников
22 декабря 2024, 04:11

Фото: istockphoto/IherPhoto

Во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии России с позывным Купол.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», — пояснил Купол РИА Новости.
Он уточнил, что среди иностранных специалистов были замечены чернокожие военные и польские наёмники. Последние были ликвидированы в ходе зачистки территории.

Ранее «Радио 1» писало о том, как ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Также известно, что российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней.

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#военные
#днр
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«Русофобский фон»: Россию обвинили в обстреле посольства Португалии в Киеве
Посольство РФ: Португальские СМИ русофобно искажают факты об ударе ВС РФ по Киеву
22 декабря 2024, 03:24

Фото: iStock/vadimrysev

Журналисты из Португалии нагнетают русофобский фон, искажают факты и пишут, что посольство их страны в Киеве повредил удар со стороны РФ. В посольстве России в Португалии отвергают эти обвинения — ущерб зданию дипмиссии Португалии причинила работа украинской системы ПВО.
Российская сторона опубликовала в Telegram-канале опровержение обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что российские вооружённые силы наносят удары исключительно по военным объектам.

«Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря этого года в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч», занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК Patriot. Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и Storm Shadow 18 декабря», — уточнялось в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что украинская ПВО неоднократно демонстрировала свою неэффективность, что привело к разрушениям в городской черте.

Также было указано, что режим Владимира Зеленского размещает военные объекты и средства ПВО в густонаселённых районах, используя гражданскую застройку как живой щит.

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими
«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими

Российское посольство выразило обеспокоенность русофобской риторикой португальских СМИ, обвиняющих Москву в атаке на здание дипмиссии, и призвало к объективному освещению событий.

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