ВС РФ освободили сразу три населенных пункта

17 июля 2025, 12:58

МО: ВС России освободили населенные пункты Попов Яр, Каменское и Дегтярное

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС РФ освободили Попов Яр в ДНР, Каменское в Запорожской области и Дегтярное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.