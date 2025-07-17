ВС РФ освободили сразу три населенных пункта
ВС РФ освободили Попов Яр в ДНР, Каменское в Запорожской области и Дегтярное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, населенные пункты были освобождены в результате действий трех группировок войск. Попов Яр был освобожден подразделениями группировки «Центр», село Каменское — военнослужащими группировки «Днепр», а Дегтярное освободили бойцы группировки «Север».
В результате боев были ликвидированы несколько подразделений противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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