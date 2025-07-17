«Милосердие и благородство»: Боец СВО рассказал о случаях доброты со стороны ВСУ
Военнослужащий рассказал о проявлении милосердия некоторых солдат ВСУ к старикам и детям
Замкомандира разведбатальона, походный атаман из Башкортостана Рэдвал Неволин заявил, что некоторые украинские солдаты проявляли сострадание к старикам и детям, оказывая им помощь или пропуская через опасные зоны.
В беседе с «NEWS.ru» Неволин рассказал, что случаи доброты и отзывчивости встречались среди боевиков ВСУ довольно часто.
«За время боевых действий действительно встречались ситуации, когда противник, несмотря на ожесточенность конфликта, проявлял определённое милосердие и благородство на человеческом уровне», — сообщил замкомандира.Военнослужащий добавил, что взаимодействие по гуманитарным вопросам у украинских солдат также имеет место. По его словам, огонь незамедлительно прекращали, если человек находился в критической ситуации. Неволин подчеркнул, что данные поступки являются проявлением личной человечности и порядочности отдельных украинцев, но не оправдывают злодеяния других.