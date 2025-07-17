17 июля 2025, 12:37

Военнослужащий рассказал о проявлении милосердия некоторых солдат ВСУ к старикам и детям

Фото: Istock/Dmytro Sheremeta

Замкомандира разведбатальона, походный атаман из Башкортостана Рэдвал Неволин заявил, что некоторые украинские солдаты проявляли сострадание к старикам и детям, оказывая им помощь или пропуская через опасные зоны.





В беседе с «NEWS.ru» Неволин рассказал, что случаи доброты и отзывчивости встречались среди боевиков ВСУ довольно часто.

«За время боевых действий действительно встречались ситуации, когда противник, несмотря на ожесточенность конфликта, проявлял определённое милосердие и благородство на человеческом уровне», — сообщил замкомандира.