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Российские войска освободили населённый пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль село взяли подразделения группировки войск «Центр».
Освобождение этого села позволит российским войскам продвинуться сразу по двум направлениям: в сторону города Украинск на юго-запад и в сторону Карловки на восток.
Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что группировка войск «Запад» отразила две контратаки ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 620 солдат. А группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области, где армия Украины потеряла до 150 военных.
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Освобождение этого села позволит российским войскам продвинуться сразу по двум направлениям: в сторону города Украинск на юго-запад и в сторону Карловки на восток.
Также из сводки российского оборонного ведомства следует, что группировка войск «Запад» отразила две контратаки ВСУ, в результате чего украинские войска потеряли до 620 солдат. А группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области, где армия Украины потеряла до 150 военных.
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Анастасия Чинкова