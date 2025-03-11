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ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Утром 11 марта Минобороны РФ также заявляло об освобождении 12 населенных пунктов Курской области бойцами подразделений группировки войск «Север». Так, по данным ведомства, за минувшие сутки освобождены: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Операция по освобождению Курской области, а также территорий ДНР, ЛНР, ​Запорожской и Херсонской областей продолжается.

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Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье, число жертв увеличилось до трех
Скончался третий пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
11 марта 2025, 14:10

Фото: iStock/sudok1

Скончался еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Таким образом, общее число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!» — написала Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что местные власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга», находящегося в Домодедове. Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника. Позже в больнице скончался 50-летний сотрудник «Мираторга». Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в регионе сбили 91 беспилотник.

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«Ведут себя спокойно»: Барановская не смогла вернуться в Москву из-за атаки со стороны ВСУ
Самолет Барановской развернули из-за массированной атаки ВСУ в Москве
11 марта 2025, 14:06

Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Телеведущая Юлия Барановская не смогла вернуться в Москву из-за массированной атаки со стороны Украины. Она отметила работу экипажа в Telegram-канале.
«Наш борт развернули на Санкт-Петербург. Кабинный экипаж и пассажиры ведут себя спокойно: бортпроводники и пилоты постоянно рассказывают об обстановке. Вылетаю в Москву. Берегите себя и близких», — сказано в сообщении.
Барановская добавила, что обычно спит при перелетах, но в этот раз не удалось. Она проснулась от слов командира экипажа о «military problem».

Ранее стало известно, что рядом с местом атаки со стороны украинских дронов в Москве оказался американский журналист Лекс Фридман.

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Рядом с местом атаки со стороны БПЛА ВСУ в Москве оказался известный YouTube-блогер
Рядом с местом атаки со стороны БПЛА ВСУ в Москве оказался блогер Лекс Фридман
11 марта 2025, 14:05

Фото: istockphoto/pressureUA

Рядом с местом ночной атаки со стороны Украины в Москве оказался популярный американский YouTube-блогер Лекс Фридман. Он уточнил в социальных сетях, что с ним все в порядке.
Целей приезда в РФ журналист не назвал, но, согласно публикациям в СМИ, Фридман хочет взять интервью у президента России Владимира Путина.

По информации журналистов, Фридман также собирается в Саудовскую Аравию, где были делегации США и Украины.

Фридман брал скандальное интервью у Владимира Зеленского. Глава киевского режима не постеснялся использовать в беседе ненормативную лексику.

Перед этим стала известна цель украинского дрона, сбитого в подмосковном Серпухове.

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«ПВО не спасает россиян от паники»: На Украине пояснили атаку дронов на Москву и Подмосковье
В СНБО Украины назвали атаку дронов на Москву «сигналом Путину»
11 марта 2025, 13:29

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко назвал массированную атаку на Москву и Подмосковье сигналом для российского президента Владимира Путина.
«Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве. Да, там российское ПВО сбивает, конечно, но это не спасает россиян от паники», — заявил Коваленко.

Он отметил, что такой фон специально создается во время переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Напомним, накануне советник главы ОП Сергей Лещенко заявлял, что Украина не согласится на перемирие на суше. По его словам, Киев предлагает прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике, и на море.

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.

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#атака
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Политолог Светов рассказал, как ответит РФ на массированную атаку украинских БПЛА
Политолог Светов: РФ ответит на массированную атаку украинских БПЛА на поле боя
11 марта 2025, 13:13

Фото: iStock/Dragon Claws

Минувшей ночью на территории России сбили 337 украинских беспилотников, 91 из них — в Московской области. В результате массированной атаки два человека погибли, еще 18 пострадали.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что ответ от России последует.

«Отвечать мы будем на поле боя в Курской области, где должны завершиться операции по их выдавливанию, и атаки по другим направлениям. Сейчас украинцы американцев убеждают, что надо объявить перемирие в воздухе, на море и перестать атаковать объекты инфраструктуры. То есть остановить это дело там, где у них уязвимые точки. И у американцев вдруг появились заявления, что США будут добиваться прекращения боевых действий на Черном море. А мы смотрим, наблюдаем, готовимся к собственным переговорам, но самое главное — не останавливаемся на поле боя», — пояснил эксперт.

По словам политолога, подобные массированные атаки имеют цель вызвать противодействие политике страны.

«Это попытка показать людям, что война затрагивает их тоже, вызвать какое-то противодействие в политике страны. Они считают, что, может быть, кто-то начнет протестовать и требовать, чтобы конфликт на Украине прекратился на условиях Украины. Это многоплановый ход и стиль английской политики», — сказал Светов.

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