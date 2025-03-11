ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР

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Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Утром 11 марта Минобороны РФ также заявляло об освобождении 12 населенных пунктов Курской области бойцами подразделений группировки войск «Север». Так, по данным ведомства, за минувшие сутки освобождены: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.
Операция по освобождению Курской области, а также территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается.
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Элина Позднякова