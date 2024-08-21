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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили РИА Новости.
Подразделения группировки «Центр» хорошо справились с поставленной задачей.
Желанная цель находится в пяти километрах к юго-западу от населённого пункта Прогресс. Это часть большого Очеретинского плацдарма для дальнейшего наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
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«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении министерства.
Желанная цель находится в пяти километрах к юго-западу от населённого пункта Прогресс. Это часть большого Очеретинского плацдарма для дальнейшего наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
Также российские военные успешно атаковали позиции 23-й, 53-й и 151-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 15-й бригады национальной гвардии в окрестностях населённых пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка.
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Мира Полтева